Koeman sobre la Superliga: “Estoy de acuerdo con el tuit de Piqué”

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, se ha mostrado cauto al momento de ofrecer declaraciones sobre la Superliga Europea, de hecho utilizó las palabras de Gerard Piqué cuando le preguntaron en la rueda de prensa de este miércoles, previo al duelo liguero contra el Getafe.

“Hay jugadores que han jugado un número increíble de partidos. Se habla de Superliga, Champions… pero la UEFA no se hace caso a los jugadores que disputan muchos encuentros. Sólo importan el dinero. Mira los horarios, mañana (jueves) jugamos a las 22.00 horas”, dijo cuando le preguntaron por la Superliga.

Y como le insistieron, salió al paso con el mensaje de su defensa central: “No quiero hablar mucho de este tema. Yo estoy de acuerdo con el tuit de Piqué”. ¿Y qué fue lo que dijo Piqué?

“El fútbol pertenece a los fans, hoy más que nunca”, escribió en su cuenta de twitter.

Football belongs to the fans. Today more than ever.

— Gerard Piqué (@3gerardpique) April 20, 2021