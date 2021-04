“¡No queremos su jodi** taquería!”: protestan afroamericanos frente a negocio de familia mexicana en Brooklyn

Después de darse a conocer el veredicto en el juicio a Derek Chauvin parecía que todo era júbilo en Nueva York, pero también se registraron protestas y algunos decidieron descargar parte de la furia contenida afuera de un negocio en el barrio Propect Heights de Brookyn.

“¡No queremos su jod*** taquería!”, se escucha decir a decenas de manifestantes que se hicieron presentes frente a “Maya Taqueria”, la noche del martes, según se registró en un video que circula viralmente por las redes sociales.

the protest turns it’s sights on sidewalk diners as the crowd chants, “get the fuck out of new york, we don’t want you here.” they then make references to it being owned by white people and gentrifiers.#JusticeForGeorgeFloyd #ChauvinTrial #BlackLivesMatter pic.twitter.com/y3bxgKNaRe — eric thomas (@justericthomas) April 21, 2021

“No los queremos aquí”, gritó uno de los sujetos que conducía las arengas, mientras otros hacían coro. “¡No queremos su jodi** dinero!”, “¡lárguense de Nueva York!”.

Los comensales fueron testigos mudos de las protestas. En ningún momento se aprecia algún escarceo o connato de violencia, pero fueron minutos de tensión.

“¡No queremos su jod*** taquería, propiedad de un jod*** blanco!”, gritaron los inconformes.

De acuerdo con New York Post, el local es propiedad de Daniel Nassar, quien también funge como administrador. Daily Mail aseguró que el emprendedor se mudó de San Francisco a Nueva York hace algunos años y su origen étnico es desconocido.

Nassar fue entrevistado recientemente por ChowNow. Ahí explicó que todo su personal confió en él durante los momentos más álgidos de la pandemia y lograron sobrevivir.

Just a heads up, a Mexican guy owns the Maya Taqueria taco shop. It’s has been in Prospect Heights for 11 years. Prides itself on cooking fresh ingredients everyday. Solid protest. pic.twitter.com/sBYXuSpZdI — ⛳️ _________🦕________🏌️‍♂️ (@soundinvst) April 21, 2021

“Maya Taqueria es un local básico del barrio”, dijo Nassar sobre su negocio con 11 años en Brooklyn.

El dueño del local aseguró que hicieron los esfuerzos necesarios por mantener a toda la plantilla a pesar de la crisis económica. “La gente necesita su cheque todas las semanas para mantener a sus familias”.

“¡Den propina del 30 por ciento!”, se escucha gritar a otro de los manifestantes, para después recibir una carretada de aplausos.

El video publicado por Eric Thomas en Twitter ha generado una ola de reacciones a favor y en contra y al momento de la redacción de este artículo sumaba casi 850,000 reproducciones.

“¡Fuego, contra los gentrificadores!”, gritaron los manifestantes luego de abandonar la Maya Taqueria, según reportó Daily Mail.

Varias usuarios en Twitter aseguraron que Maya Taqueria es propiedad de una familia mexicoamericana.

“Está claro que nos entienden nada de la familia mexicoamericana que es dueña y opera Maya Taqueria”, dijo uno.

“Psst, Maya Taqueria es propiedad de una familia mexicoamericana”, agregó otro.

Dueños de comercios circundantes defendieron a Maya Taqueria de inmediato.

I can assure you the people who own family-owned Maya Taqueria want them there, and their food is delicious. Leave them the fuck alone. — Brooklyn Events (@Brooklyn_Events) April 21, 2021

“Puedo asegurarles que la gente quiere a Maya Taqueria y a sus dueños, la comida es deliciosa ahí”, expresó en un tuit Brooklyn Events.

En su sitio web Maya Taqueria asegura que es un negocio familiar que sirve auténtica comida mexicana en el corazón de Brooklyn.

“Durante más de 10 años, hemos estado sirviendo con orgullo a la gente de Brooklyn. Cada comida pregparada con los ingredientes más frescos, nunca enlatados ni congelados, creando platos con los auténticos sabores de la costa oeste”, dicen.

