Sangre en fiesta infantil de cumpleaños: nueve menores baleados en Louisiana

Nueve menores de edad fueron baleados después de que estalló una disputa en la fiesta de cumpleaños de un niño de 12 años en Louisiana, dijeron las autoridades locales.

Unos 60 jóvenes asistían a la reunión en una casa en el poblado LaPlace, cuando se escucharon disparos alrededor de las 8:40 p.m. del sábado, según un comunicado de prensa de la Oficina del Alguacil.

Los investigadores creen que una discusión entre dos grupos de hombres jóvenes provocó el tiroteo. Las víctimas de los disparos fueron adolescentes de 17 años o menos. Dos de ellos quedaron hospitalizados, uno herido en el estómago y otro en la cabeza.

Los otros siete fueron tratados y dados de alta, con lesiones en zonas como el brazo, las costillas, las piernas o el pie, informó el canal CBS4 WWL.

No se han realizado arrestos y la policía dijo que los testigos de la balacera permanecieron callados. “Ninguna persona ha dado una declaración formal”, afirmó el alguacil Mike Tregre en un comunicado. “Pido a los testigos que presenten información para ayudarnos a conocer más sobre lo que sucedió”.

ICYMI: There were 5 mass shootings this past weekend:

• 6 shot at child's birthday party in Louisiana

• 6 shot in Shreveport parking lot

• 6 shot at Kenosha bar

• 6 shot at Columbus vigil

• 5 shot on Detroit street

Source: @GunDeaths https://t.co/chHdm9hAVi pic.twitter.com/M44Ay3zqf5

— Jennifer Mascia (@JenniferMascia) April 19, 2021