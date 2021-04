El público ataca a Raúl de Molina en el Instagram de El Gordo y la Flaca

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Raúl de Molina ha visto su nombre envuelto en un nuevo escándalo. El conductor de El Gordo y la Flaca ha sido acusado por la cantante Virggi López de haberla tocado indebidamente. Estos comentarios los realizó el programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain.

La cantante venezolana relató la incómoda entrevista de la siguiente manera, según expuso la periodista Mandy Fridmann: “Me quito la bata, quedo en bikini, entro al jacuzzi y yo inocente, porque tú no te vas a imaginar que una persona quiere crear una situación incómoda en vivo, y resultó que el hombre (Raúl de Molina) empieza a meterme la mano por debajo del agua, a agarrarme las pompas“, dijo Virggi López.

Recientemente el mismo programa conversó con Lucía Méndez, actriz y cantante que vivió un momento similar junto a Raúl de Molina, quien al recibirla en el set de El Gordo y la Flaca, al abrazarla parecer haberla acariciado en el trasero. Esto ella misma se lo confirmó a Javier Ceriani y Elisa Beristain por teléfono. Asegurando que en comerciales increpó al conductor por este hecho.

El público que sigue la cuenta de Instagram del programa de Univision no es ajeno a estas noticias y está dando su opinión a través de las redes sociales. Acusan de silencio a la cadena y piden se investiguen los hechos. Aquí les dejemos algunos de los mensajes que los fans están dejando:

1. massielarosales Mucho silencio en Univisión 🤨

2. salomearacely Y ahora que harán Licia Méndez también dice que Raúl se sobrepasó!!! 😮😮😮tienes que hablar Raulito están acabando contigo 😢

3. ctmil2020 Mujeres salgan y demanden a este depravado, ahora si vas a pagar ,no deberías están el la tv como si nada, tiñes hija y algún días lo vas a pagar por mano larga ! Ya lucia Mendes hablo de cómo la tocaste.

4. maritarosario123 Acoso manoseo eso es ese señor

5. ybudhai Borran mis comentarios. Raúl de Molina le entró las manos a muchas en el Jacuzzi. Ayer borraron casi todos los videos de YouTube. Tengo uno de unas modelos Mexicanas que dice en pleno programa que el le entró la manos. Increíble que Univisión quiera tapar esto.

6. betty_lg Cuando va a cambiar su vestimenta Karina Banda… parece piñata con ese estilo de vestidos. Pareciera que son sus favoritos, siempre sale vestida con el mismo estilo.

7. yohana_yoya Raúl se mira un poco callado por que ahora siento que mide sus palabras 😂

8. issamiranda7 Vamossssss! #chismenolike el mejor! Se ara justicia tarde o temprano por las mujeres q fueron toqueteadas

9. moh_zamk Estas muy callado Raul 😂😂😂😂😂 no dices nada del #MeToo que a salido 😂😂

10. gaelmartin4545 Raul mano larga y ahora se ase el loco come cuando hay

11. anggy2617 A mi no me sorprende lo que dicen de Raul a él siempre se le ha notado que es de mano larga.que diría @rauldemolina si a su hija le hicieran lo mismo y como siempre @liliestefan que le celebra y le tapa todo

Aquí el vídeo en el que se pueden leer estos mensajes:

