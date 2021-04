Ferdinando Valencia revela que su hijo Tadeo se comunica con su mellizo fallecido

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El actor Ferdinando Valencia reveló que su hijo, Tadeo, se comunica con su mellizo fallecido, Dante, y aseguró que el menor suele visitar a la familia por las noches.

Valencia mencionó que una noche su bebé Tadeo comenzó a comportarse de una manera inusual, algo que le llamó la atención a él y a su pareja, Brenda Kellerman, pues un día se levantó de la nada por la madrugada y el pequeño comenzó a correr de un lado para otro y se detenía a observar una fotografía de su hermanito.

“La primera palabra que dijo Tadeo fue Dante, y de verdad nunca fuimos incisivos con eso, él apuntaba al cuadrito y decía Dante y corría de un lado para el otro”, contó Ferdinando en entrevista con reporteros de distintos medios.

El actor narró que, después de las recurrentes acciones de Tadeo, quisieron captarlo en video para poder tener evidencia de lo que hacía, pero lograron obtener algo más.

“Me puse a grabar y al empezar a grabar, empieza a haber presencia de orbs que son como pequeñas partículas de energía que pueden tener diferentes orígenes. Él corría en el sentido de los orbs”, aseguró.

Finalmente, el actor mexicano aceptó que es una persona escéptica con este tipo de temas, sin embargo, son varios sucesos que le indican que su hijo fallecido busca de alguna manera comunicarse con su familia, algo que le confirmó una persona cercana a él que es vidente.

“Me dijo: ‘En la noche te fueron a visitar. Anoche fue Dante a tu casa, Tadeo lo percibió y me está pidiendo que le pongas un vaso con agua’. Se me puso la piel de gallina, es raro. Soy escéptico, pero también no le dejo de ver una asociación. Me vino bien espiritualmente, pero no tengo datos científicos y es interesante”, expresó.

En 2019, el actor y Brenda se convirtieron en padres de un par de mellizos hombres; sin embargo, Dante estaba mal de salud, pues no sólo se contagió de meningitis, sino también sufría de hidrocefalia, de un derrame cerebral, de neumonía e insuficiencia cardíaca, mientras que sus riñones no estaban funcionando.

Tras estas enfermedades, el pequeño falleció con tan sólo tres semanas de nacido.