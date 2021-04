Florentino Pérez firme con la Superliga: “Seguimos todos. Nadie ha pagado una penalización”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Después de la huida en carrera de los equipos ingleses de la Superliga Europea, Florentino Pérez reflexionó y se siente “triste” por llevar tres años trabajando sobre el proyecto y no se ha entendido bien lo que quieren generar con él.

“Estoy triste. Llevamos trabajando tres años. LaLiga es intocable, donde hay que sacar algo de dinero es entresemana. El formato de Champions está obsoleto y solo tiene interés en cuartos de final. La pasada temporada se han perdido 650 millones y este formato no funciona. Se nos ocurrió un formato donde jueguen los equipos más importantes de Europa empezando a principios de temporada. Se puede sacar más dinero donde no pierdan los grandes siendo solidarios con los demás”, declaró en la Cadena SER.

Contrato vinculante en la Superliga

Si creían que todo iba a ser tan sencillo para la salida de los clubes del torneo, Florentino dejó claro que no. Los 12 firmaron un contrato vinculante que los mantiene atados a la Superliga.

“Los doce firmamos un contrato vinculante. Podríamos dar acomodo a otros equipos. Se van porque la UEFA hace un espectáculo. Igual no lo hemos explicado pero no nos han dado oportunidad. No puede ser que los de arriba perdamos dinero y que los demás lo ganen”, dejó por sentado el presidente del Real Madrid.

“Seguimos todos. Nadie ha pagado una penalización. No se precipita la salida de este proyecto. Había un club que no tenía mucho interés pero ha firmado un contrato vinculante. No es un movimiento asambleario”, agregó el también presidente de la Superliga Europea.

Sobre la UEFA, afirmó que quiere un presidente más educado y abierto al debate porque no ha mostrado la mejor disposición a escuchar a los 12 clubes que hicieron la iniciativa.

“Quiero un presidente educado, que no insulte. Tan sencillo como eso. Y que discutamos, que no se pongan zancadillas. Esa manera de insultar a un presidente centenario. Tendría que dar ejemplo”.