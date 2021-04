Científico nominado por Biden en problemas por vínculos con pedófilo suicida Jeffrey Epstein

Dr. Eric Lander, nominado por el presidente Joe Biden como su principal asesor científico, se enfrenta a una batalla de confirmación cuesta arriba en Washington DC, ya que sus lazos con el pedófilo suicida neoyorquino Jeffrey Epstein han surgido como un problema, según un informe.

Las preguntas sobre la asociación de Lander con Epstein han retrasado su nominación para ser director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica (OSTP), informó Politico. La audiencia de confirmación de Lander está programada para el 29 de abril, mientras que las otras selecciones de gabinete de Biden han sido confirmadas desde hace meses.

Lander es un respetado matemático y genetista de origen neoyorquino, profesor de biología en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y la Escuela de Medicina de Harvard. La senadora María Cantwell (D-Wash.) es una de las que quiere saber más sobre cómo llegó a asociarse con el financista pedófilo que murió en la cárcel en 2019, acusado de tráfico internacional de mujeres, incluyendo menores de edad.

Según los informes, Cantwell y Lander se conocieron, y la oficina de la senadora le dijo a Politico: “Tendremos una audiencia sobre él la semana que viene y veremos qué sucede con eso”.

La Casa Blanca reconoció la conexión, pero defendió al nominado en una declaración: “Dr. Lander conoció brevemente a Epstein en la primavera de 2012, en dos eventos con múltiples donantes de Harvard, profesores y otros, y correctamente decidió no tener nada que ver con Epstein”. La Casa Blanca señaló que el Broad Institute que dirige Lander, no solicitó ni aceptó fondos de Epstein, ni recibió donaciones personales, como hicieron otros profesores del MIT.

Lander, quien anteriormente se desempeñó como asesor científico a tiempo parcial del gobierno de Barack Obama siendo Biden vicepresidente, fue fotografiado con Epstein varias veces, y el financiero suicida mostró algunas de esas imágenes en su desactivado sitio portal de obras de caridad, JeffreyEpstein.org.

Allí Epstein afirmó haber patrocinado a Lander, una afirmación que el genetista refutó. Otros científicos han emitido negaciones similares.

Epstein invirtió millones de dólares en instituciones científicas para pulir su imagen y pregonar ideas descabelladas como fecundar a decenas de mujeres para propagar su propio ADN, acotó New York Post.

Lander y otros científicos distinguidos almorzaron con Epstein en 2012 en la oficina del ahora deshonrado profesor Martin Nowak, penalizado por Harvard sus vínculos con el financista. Epstein se había declarado culpable de solicitar una prostituta menor de edad cuatro años antes, en 2008.

Cuando BuzzFeed News le preguntó sobre la reunión en 2019, Lander dijo que no sabía que Epstein estaría allí y que no conocía la historia del infame pedófilo.

El mega escándalo de las acusaciones contra Epstein han salpicado a políticos, científicos, personajes de farándula y hasta al Príncipe Andrés de Inglaterra, quien por temor a ser procesado “nunca más viajará a los Estados Unidos” y es “improbable” que abandone el Reino Unido en el futuro previsible, se informó en el verano pasado, cuando fue detenida su amiga Ghislaine Maxwell, acusada de ser su “cómplice” en el abuso de menores.

La millonaria británica, atrapada tras pasar un año siendo prófuga, contrató como abogado a Christian Everdell, el ex acusador que ayudó a derribar al narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras trabajar más de una década como asistente fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, destacó New York Post.

Un año antes, desde el arresto de Epstein en julio de 2019, The New York Times destacó su amistad previa con otros conocidos como el cineasta Woody Allen, la modelo Naomi Campbell y los presidentes Donald Trump y Bill Clinton.

Además, el escándalo llevó entonces a la renuncia del Secretario del Trabajo, Alex Acosta, el único latino en el gabinete de Trump, debido a que fue él quien, siendo fiscal en Miami, negoció un acuerdo de culpabilidad con Epstein, cuando fue acusado por primera vez en 2008.

Joe Biden's scientific advisor Eric Lander was a faculty affiliate at the now defunct Program for Evolutionary Dynamics.

Other PED affiliates include Alan Dershowtiz, Seth Lloyd, Steven Pinker, Stephen Kosslyn, who all had connections to Epstein as well. https://t.co/6CVHxFOiVf pic.twitter.com/Yyga40jR3O

— PC (@pc_432) March 25, 2021