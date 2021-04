Derek Chauvin, convicto por matar a George Floyd, pasa 23 horas en celda solitaria en Minnesota con vigilancia cada 30 minutos

Derek Chauvin, el expolicía de Minneapolis, declarado culpable el martes de asesinar al afroamericano George Floyd, pasa 23 de las 24 horas del día en confinamiento solitario sin contacto con el resto de la población penal como medida para evitar represalias en su contra.

Tras el veredicto de culpabilidad leído en sala, antes de las 5 p.m., por el juez Peter Cahill, Chauvin fue sacado esposado del recinto y transportado al centro correccional de Minnesota en Oak Park Heights, donde pasará por el momento sus días confinado en una celda hasta que se lleve a cabo una audiencia de sentencia.

El condado Hennepin y el Departamento de Corrección de Minnesota acordaron que Chauvin permanecería en una celda con máxima seguridad. Oficiales de la prisión deben pasar por su celda cada 30 minutos, mínimo.

A Chauvin lo acompañan un colchón, una combinación de inodoro y lavabo y una pequeña ducha, según el reporte de The Week.

La instalación carcelaria en Stillwater, a unas 25 millas al este del centro de Minneapolis, es conocida por su extrema seguridad y por albergar a los criminales más notorios.

El nombre oficial de la prisión es Minnesota Correctional Facility-Oak Park Heights (MCF-OPH), y es la única en el estado bajo nivel 5 para prisioneros hombres.

“Oak Park Heights es la cárcel de custodia de nivel más alto en el sistema del Departamento de Corrección de Minnesota (DOC). Sin embargo, la mayoría de los presos aquí están bajo custodia máxima o cerrada ya que algunos de estos necesitan altos niveles de seguridad”, indica la agencia en su página web.

La prisión, que en parte está construida bajo tierra, fue designada para aislar a los presos y evitar que pelearan entre ellos o con los guardias.

Un reporte de Newsweek indica que, desde que fue abierta en el 1982, no se han reportado escapes y solo se ha registrado un homicidio.

This is Derek Chauvin’s new mugshot after being found GUILTY on all counts of murder, just released by Minnesota Department of Corrections. #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/hFwDy5SOCJ

— Ben Crump (@AttorneyCrump) April 21, 2021