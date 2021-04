Quiénes deben devolver parte del dinero recibido en seguro de desempleo al Departamento de Trabajo de Nueva York

Mucha gente recibió la semana pasada una carta o un correo electrónico del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York (NYSDOL, por sus siglas en inglés) pidiendo que se les devolviera un dinero extra que por error les habían dado en sus beneficios de desempleo.

Y es que resulta que algunas personas recibieron pagos duplicados y ahora el estado quiere que se les devuelva el dinero.

El viernes, la gente comenzó a recibir esas cartas y correos electrónicos solicitando el regreso de los pagos duplicados, y muchos de ellos pensaron que estaban siendo estafados.

Carly L., una de las afectadas, recibió una carta por carta y un correo electrónico en donde le pedían la devolución del dinero. “La cantidad es $1,200… Pagar esto me crearía una gran dificultad financiera, ya que gano menos dinero trabajando 30 horas a la semana que la mayoría que cobra el desempleo y estoy luchando para pagar préstamos estudiantiles por mi licenciatura”, según se informó en MSN Money.

La mala noticia es que esto no es una estafa, la cual solo sería cuestión de ignorar. Pero es una petición real. El NYSDOL tuiteó el viernes que, en abril y mayo pasados, una pequeña parte de los reclamantes (de ayuda de desempleo) recibió pagos duplicados y, según la ley federal, el NYSDOL debe recuperar los fondos pagados en exceso.

En la carta que recibieron las personas se incluyen instrucciones sobre cómo solicitar una apelación o una exención para perdonar el pago en exceso debido a dificultades financieras.

In April and May of 2020, a small portion of claimants received duplicate payments as NYS DOL worked to get New Yorkers their benefits as quickly as possible.

Under federal law, NYS DOL is required to recover any overpaid funds.

MORE.

— NYS Department of Labor (@NYSLabor) April 16, 2021