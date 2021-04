Trágica noticia: falleció en un accidente de tránsito una joven promesa de la NBA

El baloncesto estadounidense amanece de luto tras la muerte de un destacado jugador de los Kentucky Wildcats: Terrence Clarke. La joven promesa falleció en un accidente de tránsito en Los Ángeles, California. Clarke se había saltado un semáforo lo que produjo que golpeara su vehículo contra un coche y posteriormente con un poste de luz. Terrence tenía la ilusión de jugar en la NBA.

Con tan solo 19 años de edad, Terrence Clarke se disponía a dar el gran paso al Draft de la NBA en la próxima temporada. No obstante, este trágico accidente acaba con las ilusiones de una de las nuevas joyas del baloncesto norteamericano.

Según informaciones de ESPN, Clarke conducía sin tener bien colocado el cinturón de seguridad. Además, el exjugador de los Wildcats se saltó un semáforo en rojo a alta velocidad. Esto produjo que el joven perdiera el control de su vehículo hasta terminar con un violento impacto contra un poste de luz y una pared. El accidente habría sido registrados por las cámaras de seguridad ubicadas en el lugar. Según los reportes, el jugador fue trasladado al hospital de Northridge, pero no pudo sobrevivir a las consecuencias del choque.

WKYT has confirmed reports that NBA draft prospect Terrence Clarke has passed away following a car accident.

Terrence Clarke no venía teniendo una temporada deslumbrante. El escolta promedio 9,6 puntos, 2,6 rebotes y 2 asistencias en sus siete partidos de temporada que disputó. Sin embargo, Clarke estaba bajo la observación de varios equipos de la NBA, incluso fue catalogado como el segundo mejor base disponible para el próximo Draft.

John Calipari, entrenador de los Wildcats, expresó unas sentidas palabras luego de enterarse del fallecimiento de su jugador. “Esta noche me siento dolorido y enfermo (…) una persona joven a quien amábamos ha perdido la vida demasiado pronto, una vida que tenía todos sus sueños y esperanzas por delante. Terrence Clarke fue un chico magnífico, alguien que llenaba la sala con su personalidad, sonrisa y alegría”.

I am absolutely gutted and sick tonight. I ask that everyone take a moment tonight to say a prayer for Terrence Clarke and his family. May he Rest In Peace. https://t.co/a1E1gysxxi pic.twitter.com/1unTygk4Tt

— John Calipari (@UKCoachCalipari) April 23, 2021