Conmovedor mensaje de Jill Biden: “Mi corazón está con el pueblo de Puerto Rico”

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, tuvo este domingo palabras de apoyo para los maestros, profesionales de la salud y familias de Puerto Rico que luchan contra la covid-19.

La esposa del presidente estadounidense recurrió a un mensaje en su cuenta oficial de la red social de twitter para subrayar que su corazón está con Puerto Rico y que siempre le dará su apoyo.

Thinking of the children unable to go to school and the teachers finding new ways to reach them, health care workers tirelessly tending to the sick without end, and so many families struggling to get by. We continue to stand with you. My heart is with the people of Puerto Rico.

— Jill Biden (@FLOTUS) April 25, 2021