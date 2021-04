COVID-19 en Miami: los Marlins paralizaron sus actividades en Ligas Menores

El complejo de las Ligas Menores de los Miami Marlins ha sido cerrado durante el fin de semana como precaución, luego de que algunos jugadores de las ‘granjas’ del equipo diesen positivo por COVID-19. Un miembro del conjunto informó la situación al Miami Herald.

Al menos cinco jugadores, además de algunos miembros del staff de coaches, dieron positivo. De inmediato, el equipo clausuró las instalaciones que están ubicadas en Jupiter, un pueblo perteneciente al condado de Palm Beach en Florida.

El inicio de la temporada de Ligas Menores está pautado para el 04 de mayo, es decir, en ocho días. A pesar de la premura, los Marlins no creen que los casos positivos vayan a impactar con el debut para ninguno de sus equipos afiliados: Triple A, Doble A, Clase A avanzada y Clase A Jupiter).

