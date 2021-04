Kamala Harris aceptó que no puede viajar a Centroamérica pronto

La vicepresidenta Kamala Harris defendió en una entrevista emitida este domingo su labor para contener la inmigración irregular desde Centroamérica, al asegurar que se centra en dar a los habitantes de esos países la “esperanza” de un futuro mejor si se quedan.

Harris, que asumió en marzo la labor de coordinarse con los países del Triángulo Norte de Centroamérica para contener la migración hacia Estados Unidos, explicó las claves de su delicada misión, que le ha granjeado algunas críticas de la oposición republicana en el último mes.

