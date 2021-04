Kim Kardashian está de luto por la muerte de su amigo y afamado diseñador Alber Elbaz

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El día de hoy la socialité Kim Kardashian publicó la tristeza y el luto que la embarga debido a la muerte del diseñador de moda Alber Elbaz a los 59 años por complicaciones con el COVID-19. Elbaz saltó a la fama entre el 2001 y el 2015 por darle otra vida a la firma Lanvin. Esta muerte ha conmocionado al mundo de la moda y muy en especial a la exesposa de Kanye West.

“@alberelbaz8 Cuando escuché la noticia de su fallecimiento hoy mi corazón se rompió. Mi primera vez en París me sorprendió con un almuerzo con Alber y casi me desmayo cuando entró. Era el más cálido y acogedor. Alber me vistió para mi primera portada de Vogue y me regaló el vestido de portada para conservar ese recuerdo para siempre. Luego Alber y Lanvin me vistieron para el primer Met Ball al que me invitaron por mi cuenta. ¡Nuestras pruebas se llenaron de risas y abrazos! Qué alma tan dulce. Apreciaré todos nuestros recuerdos para siempre”, fue el extenso y sentido mensaje de la hermana de Kylie Jenner.

La muerte del artista la confirmó Compagnie Financière Richemont, quien era su socio en AZ Factory, último proyecto relacionado a la moda que montó Elbaz. Al parecer, el diseñador era conocido por su buen humor y una capacidad para innovar dentro de la industria tomando altos riesgos en materia textil.

“Alber tenía una merecida reputación como una de las figuras más brillantes y queridas de la industria. Siempre me cautivó su inteligencia, sensibilidad, generosidad y creatividad desenfrenada… Era un hombre de excepcional calidez y talento, y su singular visión, sentido de la belleza y empatía dejan una impresión imborrable”, aseguró su socio.

Su propia compañía envío un comunicado el cual resumía lo siguiente: “El mundo ha perdido una leyenda… El poder de su visión, su extraordinaria imaginación, su adoración por las mujeres y su buen corazón han alimentado su último regalo a nuestras vidas: AZ Factory. Vivía por la moda, y todos tuvimos la suerte de haber sido parte de esta aventura, el proyecto de Alber de reconfigurar la moda para cuidar. Alber, todos llevaremos tu misión en nuestro corazón y tu generosidad en nuestras vidas”, fueron las palabras que conmovieron a muchas de las famosas que han usado sus prendas entre ellas Kim Kardashian y todas sus hermanas.

Elbaz nació en Marruecos y se crió en Israel de ahí su gran paso a Nueva York donde comenzó a trabajar en la firma Geoffrey Beene, que se encargaban de confeccionar vestidos de moda de alta costura. Pero se logra lucir es cuando su amigo Raplg Toledano lo puso a dirigir Guy Laroche en París, después asistió a la firma Yves Saint Laurent.

De las prendas que logró rescatar el diseñador se encontraba el vestido tipo cóctel y lo adaptó con grandes cremalleras. Entre las famosas que cayeron ante los encantos de su ropa están Meryl Streep,Demi Moore, Nicole Kidman, Uma Thurman, Julianne Moore y Gwyneth Paltrow.