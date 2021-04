Un youtuber reveló que fue testigo del asesinato del Pirata de Culiacán y narró todo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El youtuber mexicano “HotSpanish” relató cómo vivió el momento en que asesinaron en un establecimiento de Zapopan, Jalisco, a Juan Luis Lagunas, mejor conocido como “El Pirata de Culiacán”.

En diciembre de 2017, “El Pirata de Culiacán” recibió 15 disparos en un bar de Zapopan. Tenía 17 años de edad y miles de seguidores en las redes sociales. “HotSpanish” estaba en el lugar cuando ocurrió el crimen.

“Con ‘Pirata’ fue así de que… pues me dijo un wey: ‘va a estar por acá’. Alguien me contactó con él. Me dijo que iba a estar por acá, que si hacíamos unos videos, un documental. Mis videos documentales se acoplaban mucho a lo que él hacía: de pistear y de hacer desvergue”, dijo “HotSpanish” durante una entrevista con el youtuber Gusgri.

“Él andaba para arriba y para abajo también pisteando, no sé de dónde pudieron venir sus problemas. Hubo muchas teorías: la teoría de que yo lo puse. Está la teoría de la chava del teléfono. Dicen que era mi mejor amigo”, detalló el joven.

“Ese día yo estaba deprimido. Andaba pisteando varios días antes y andaba pisteando mucho. No sé si les ha pasado, pero si pisteas como varios dais, dejas de pistear y hasta como que te sientes agüitado. Andaba así. No quería ni grabar blogs. Fui por invitación y para acompañar”, añadió.

“Pasó ese desmadre y me fui a Estados Unidos en corto. Yo llegué (al bar) y al instante este pedo pasa. Apenas nos estábamos sentando y yo no supe qué hacer. Escuché los balazos y así. ‘El Pirata’ iba llegando, iba más atrás”, agregó.

“Mi reacción: ¿qué está pasando?. Uno se paniquea. Yo mi instinto fue salvarme. En el momento fue salvarme. No sabía a quién estaban tirando. Me fui del lugar. Otro corren. Yo no vi ni cómo, ni quién, ni de dónde”, relató.

“HotSpanish” se marchó de México horas después del ataque al ‘Pirata de Culiacán’. En el aeropuerto un agente lo interceptó y le preguntó cómo habían pasado los hechos.

La historia de “El Pirata de Culiacán”, como la contó él mismo en varias ocasiones, estuvo plagada de dolor. Su padre se marchó sin conocerlo. Su madre lo abandonó a su suerte. Tuvo que resistir los “fierros” del mundo desde el día uno y hasta el último, cuando sicarios ingresaron al centro nocturno jalisciense​​​ y le dispararon a quemarropa en al menos 15 ocasiones.

“El Pirata de Culiacán” nació en Villa Juárez, localidad del municipio de Novalato, Sinaloa, entidad controlada y disputada al Cártel de Sinaloa desde hace varios lustros. Su abuela lo crió, pero no pudo darle lo necesario para alejarlo de las calles, del trabajo infantil. Era un adolescente cuando se ganó sus primeras monedas lavando carros.

En 2014, cuando tenía 14 años y la edad ya le daba para cursar el segundo año de secundaria, Juan ya había tomado otros caminos, lejos de la educación. No tuvo oportunidad para estudiar, para “traer la papa”, como decía. El acarreo de sillas y mesas acercaron al muchacho a las “pachangas”, al alcohol. Y entonces lo atrapó el mundo de las drogas.

Empezaron, así, a aparecer fotos y videos de él con armas, con botellas, en apuestas, cantando corridos y gritado borracho insultos que le trajeron la fama. Su arrojo y su vida lo llenó de miles de seguidores en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. Y así sintió que él, hijo del abandono, tenía sentido.

La fama se le asomó con un video, de 2015, en el que luego de beber un “whiskito” pierde el sentido y cae noqueado al piso. A partir de ahí ya no se detuvo: compartió escenario con bandas norteñas, condujo carros del año; recibió dinero (o al menos era lo que él decía) por cada “morro” que lo insultó. Fue arrastrado por policías municipales, protagonizó shows, inhaló cocaína, cantó. Y una noche decembrina, en la víspera de la grabación de “un documental”, fue ejecutado.

Antes de ser asesinado, Lagunas fue grabado vociferando insultos contra Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho’’, otro mexicano que creció junto a la pobreza de una huerta de aguacates, la migración y deportación, la violencia.

“‘El Mencho’ me pela la verga”, dijo Lagunas. Medios de comunicación pusieron atención al insulto que lanzó contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).