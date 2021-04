El FC Barcelona ata a su primer fichaje: el central español Eric García

Eric García llegará a coste cero al FC Barcelona este verano. El central español acaba contrato con el Manchester City, que no ha contado con él esta temporada. Ya habría tomado la decisión de abandonar al equipo dirigido por Pep Guardiola para regresar al club que lo formó. El acuerdo está a la vista y será hasta 2026, según lo informó el periodista Fabrizio Romano.

Never in doubt. Eric Garcia is set to join Barcelona as a free agent, Pep Guardiola has confirmed: “Eric Garcia is one of my favourite players. He’s not on the bench because I think he’s going move to Barcelona…”. 🔵 #MCFC

He’ll sign with Barça until June 2026. 🔴🔵 #FCB https://t.co/mBcA537bLW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 25, 2021