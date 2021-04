Julian Nagelsmann acuerda con el Bayern Múnich ser el sustituto de Hansi Flick

Según la información del periódico alemán Bild, ya existe un acuerdo de palabra entre Julian Nagelsmann y el Bayern Múnich para que el primero sea el nuevo entrenador del club a partir de la próxima temporada. Hansi Flick dejó claro que no seguirá en el banquillo del vigente campeón de la Bundesliga. Por ende, de inmediato los bávaros buscaron a su reemplazo.

‘Bavaria y Nagelsmann están de acuerdo‘ titula Bild en su página web. Actualmente las dos partes estarían definiendo los detalles del contrato.

El joven entrenador de 33 años dirige al RB Leipzig, equipo al que clasificó a la UEFA Champions League en años consecutivos y también los llevó a las semifinales de dicho torneo. En Bundesliga le ha peleado al Bayern de tú a tú, siempre quedándose a las puertas de desbancar al gigante bávaro.

Aunque tiene contrato con el Leipzig hasta 2023, Nagelsmann ya habría pedido el permiso para marcharse. Por supuesto, no le saldrá barato al Bayern, que deberá abonarle al Leipzig una cantidad que oscila entre $24 millones de dólares y $36 millones de dólares.

Julian Nagelsmann rechazó los acercamientos del Tottenham Hotspur y demás clubes que lo deseaban. El acuerdo con el Bayern Múnich será por los próximos cinco años.

