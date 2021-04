DEA: anciano ex jugador de NY Giants arrestado por vender cocaína a agente encubierto tras salir de la cárcel

Clyde “Peter” Hall, anciano ex jugador de fútbol del equipo NY Giants con un pasado problemático, fue arrestado en una redada de drogas en Manhattan, después de haber sido liberado de prisión a principios de este año debido a la pandemia de COVID-19.

Hall, futbolista en la década de 1960 ahora de 82 años de edad, supuestamente intentó vender seis kilos de cocaína a un comprador no identificado el sábado, según una denuncia revelada ayer en un tribunal federal de Manhattan.

El comprador era en realidad un informante que trabajaba con la Administración de Control de Drogas (DEA) y ya había grabado llamadas telefónicas entre él y Hall mientras preparaban el negocio de las drogas.

Cuando la transacción estaba programada para realizarse el sábado por la mañana, los agentes entraron y arrestaron a Hall afuera de su edificio. Luego, los policías registraron su apartamento en una zona no identificada y recuperaron en total unos siete kilos de cocaína, dijo un portavoz del Distrito Sur de Nueva York.

Hall estaba cumpliendo una sentencia de prisión de 20 años por delitos de fraude financiero cuando fue liberado de la cárcel a principios de este año debido a la pandemia de coronavirus. Ahora enfrenta un cargo por distribución de narcóticos, que conlleva un mínimo obligatorio de 10 años de prisión y un máximo de por vida, dijeron los fiscales, reportó New York Post.

Former New York Giant Clyde “Peter” Hall was busted with seven kilograms of cocaine, prosecutors said.

