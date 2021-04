Ivanka Trump retorna a Manhattan escoltada por el Servicio Secreto

Ivanka Trump, exasesora de la Casa Blanca, volvió a la ciudad de Nueva York por primera vez desde febrero.

Imágenes del Daily Mail muestran a la hija del expresidente Donald Trump acompañada de personal del Servicio Secreto y luciendo unos relajados jeans de base ancha, que se han puesto nuevamente de moda.

A diferencia de su estancia en Florida, donde rara vez se le vio utilizando mascarilla, Ivanka, de 39 años, usó protección facial durante su día en la ciudad, donde las restricciones contra COVID-19 son más severas.

Se desconoce cuántos días se quedó la que era llamada la Primera Hija.

El reporte señala que Ivanka portaba un bolso de mano Chanel de cuero blanco con un valor estimado en de $4,700 dólares. Además de lucir lentes de sol prácticamente todo el tiempo.

Se agrega que, aunque no tienen derecho a la protección del Servicio Secreto, los Trump negociaron para extender la vigilancia a los hijos mayores del exmandatario con cargo al erario.

La última vez que Ivanka fue vista en la ciudad de Nueva York fue en febrero, cuando acudió a la celebración del cumpleaños de su madre, Ivana.

Ivanka was in NYC yesterday. What is she up to? pic.twitter.com/He9Q8eETjO

— Mystery Solvent (@MysterySolvent) April 27, 2021