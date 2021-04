Jailyne Ojeda incendia Instagram modelando en ajustado vestido desde la playa

Jailyne Ojeda aprovechó este martes para levantar bajas pasiones en Instagram y por esa razón posteó varias fotografías que dejaron a sus 13 millones de fans acalorados.

Hace unas horas, la modelo mexicana subió cinco postales donde aparece modelando desde una playa, enfundada con un ajustado vestido estampado que se pegó a sus impresionantes curvas como si fuera un guante.

“Nothing is permanent everything is temporary so enjoy the ride and enjoy being up because everything that’s up falls down at one point. It’s inevitable, so appreciate the real ones in your life because all the fake ones are gone when you can no longer benefit them anymore.”, se lee al pie de las imágenes que han conseguido más de 300 mil likes.

(Desliza en las publicaciones para ver todas las fotos)

Días atrás, Jailyne Oejda deslumbró al utilizar otro escotado vestido color vino tinto de abertura lateral, que hizo resaltar los encantos de la joven de 24 años.