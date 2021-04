Visitante inesperado, un cocodrilo irrumpió en el campo de entrenamiento del Toronto FC

El conjunto canadiense está revolucionado con la llegada de su nuevo Jugador Franquicia, el venezolano Yeferson Soteldo, y este lunes el entrenamiento se tornó con más adrenalina de lo normal. Un cocodrilo ingresó al campo de entrenamiento del Toronto FC en Florida para el asombro de todos.

“Todo lo que puedo decirles es esto: había un caimán, un caimán enorme. Y mis jugadores estaban corriendo hacia el animal mientras yo iba por otro lado. Escuchen, aquí hablamos de asaltos intrépidos y agresivos, pero pensé que no pensaríamos en eso en ese momento”, declaró a TSN Chris Armas, entrenador del TFC.

Guy didn't get the memo about closed training 🐊

Gator Country | All For One: Moment presented by @Bell pic.twitter.com/C9Pzm119di

— Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021