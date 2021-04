Aseguran que Frida Sofía planea retirarse el apellido Guzmán

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las peleas entre Frida Sofía y la familia de su madre, Alejandra Guzmán, no han cesado y solo parecen empeorar con el tiempo. Tanto así que la joven ahora busca romper todo lazo y estaría a punto de cambiar su apellido para que no la relacionen con los Guzmán Pinal.

Fue una amiga de Frida quien dio una exclusiva para la revista TV Notas, en la cual aseguró que busca cambiar sus apellidos por los de su padre, Pablo Moctezuma Morfín.

“Frida está pensando seriamente en quitarse los apellidos, pues está cansada de que la asocien con la dinastía Guzmán Pinal. Ella dijo, literalmente: ‘Ya no quiero nada que me recuerde ni me vincule a esa gente, yo ya no quiero ser Guzmán Pinal, quiero quitarme esos apellidos que tan malos recuerdos me traen’”, reveló la fuente al medio mexicano.

La supuesta amiga confesó que Frida se encuentra devastada por la reacción de su mamá, ya que pensó que la iba a apoyar.

“Pensó que al dar a conocer lo que su abuelo le hizo, su familia entendería el por qué de muchas cosas; incluso creyó que podría darse un acercamiento y la tan esperada reconciliación con su mamá, pero no fue así. No da crédito a que su mamá apoye a su abuelo en lugar de creerle a ella”, contó la persona anónima a la revista de espectáculos.

También dijo que, sobre esta decisión, el papá de Frida está preparado para otorgarle sus apellidos y que la apoyará para que este deseo de renunciar a sus apellidos sea cumplido.

“Frida platicó de esto con él y estuvo de acuerdo, están viendo las posibilidades que tienen para poder hacer este cambio de apellido. Si decide que sólo se quitará el Guzmán, quedará como Frida Moctezuma Pinal; pero si también renuncia al Pinal, tendría los dos apellidos de su papá: Moctezuma Morfín”, mencionó en la entrevista.

El duro enfrentamiento entre Frida Sofía y Enrique Guzmán ha seguido avanzando detrás de los reflectores, ya que la semana pasada se confirmó que los dos se están preparando para emprender medidas legales contra el otro.