Giselle Blondet aún no puede hablar, pero así conoció a su nieto y rompió en llanto

A través de Instagram Giselle Blondet compartió un video en el que se le puede ver con su nieto en brazos. La puertorriqueña aún no ha recuperado su voz, por esta razón se comunica a través de una pizarra, pero esto no evitó que compartiera con su público el amor que la embargó cuando sostuvo a Liam Gabriel. Sus lágrimas no necesitaron de su voz para comunicarle su amor al pequeño que dormía en sus brazos.

“Este es el momento en el que conocí a mi nieto”, escribió Giselle en Instagram. “Llevo dos semanas sin poder hablar por un problema con mis cuerdas vocales. Imagínense cuando el Dr. me dijo que me daba permiso para darle la bienvenida al mundo a mi nieto LIAM GABRIEL”.

“‘Solo unas palabras y vuelves al reposo’ me dijo. No saben como me sentí al ver a mi chiquitín tan deseado, tan esperado por todos. A mi hija le tomó casi tres años poder convertirse en madre pero lo logró. Así que quienes estén pasando por lo mismo , no pierdan la fe. Conocer a Liam me emocionó mucho. ver a mi hija Andrea tan feliz es el mejor regalo. Gracias a Dios mi nieto está saludable, tan tierno, tan bello. De verdad que el es una nueva razón para creer en el amor a primera vista. Una nueva razón para creer, porque Dios todo lo puede”, concluyó la presentadora.

El público y la comunidad de celebridades amiga de la conductora y modelo se han manifestado con toda clase de mensajes de amor por este bello momento familiar, aquí les dejamos algunos de estos comentarios que ha podido recibir a través de Instagram:

Dayanara Torres: Como he llorado con este vídeo… Que dicha poderlo tener en tus brazos… veo todo tu sentimiento en tus ojos… ¡Qué belleza de momento! Felicidades a tu hija y toda tu familia y a Liam… ¡Bienvenido! The world is yours…! 🙌🏻

El Gordo y la Flaca: Muchas Felicidades y bendiciones ♥️🙏🏼 mejórate @giselleblondet para que le leas muchos cuentos 📖

Carolina Sandoval: Dios es muy grande que belleza bendiciones ❤️

Neida Sandoval: Que emoción Giselle 😍 Cuídate y disfruta tu nuevo amor 🥰

Myrka Dellanos: Felicidades!!!! Que belleza!

Gustavo Arango: Que belleza amor, bendiciones!!!❤️❤️❤️❤️❤️

