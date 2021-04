La esposa de Thiago Silva criticó a Timo Werner por fallar los goles en Madrid

Se jugó la primera de los dos partidos de semifinales entre el Chelsea FC y el Real Madrid, los londinenses fueron superiores en todo sentido, pero no cayeron los goles. Los focos rojos apuntaron a Timo Werner y hasta la esposa de Thiago Silva se atrevió a darle cierta culpabilidad.

Tras el empate 1 – 1 en el estadio Alfredo Di Stefano, Isabelle da Silva grabó un video en su cuenta de instagram y resumió en palabras sencillas lo que fue el partido del equipo en el que juega su marido.

“Esto es el karma, chicos. Cada equipo al que voy hay un delantero que sigue fallando goles … Este Werner, ¿cómo se llama?”, dijo en clara referencia al delantero alemán del Chelsea FC.

Chelsea defender Thiago Silva's wife, Isabelle da Silva, is left fuming after Timo Werner missed out on a chance to score a crucial goal against Real Madrid during the first leg of the #ChampionsLeaguehttps://t.co/C1wIvIlsmh

— WION (@WIONews) April 28, 2021