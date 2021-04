Los hijos de Caitlyn Jenner están avergonzados por su intento de convertirse en gobernadora de California

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Caitlyn Jenner parece emocionada de postularse para gobernadora de California, sin embargo, su familia no está tan entusiasmada con su incursión en la política.

Según TMZ, fuentes cercanas a la familia de la candidata, tres de sus hijos se sienten avergonzados por la decisión de su madre y, como tal, no debería postularse.

I’m in! California is worth fighting for. Visit https://t.co/a1SfOAMZQ3 to follow or donate today. #RecallNewsom pic.twitter.com/9yCck3KK4D — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) April 23, 2021

Aparentemente Brody, Brandon y Burt Jenner le pidieron a Caitlyn que renunciara por completo a su candidatura a gobernadora porque supuestamente creen que no está calificada.

Por supuesto, eso no sucedió y Caitlyn anunció públicamente la noticia la semana pasada, pero sus hijos no son los únicos miembros de la familia que no están brindando todo su apoyo a la ex atleta olímpica.

El mismo medio informó que sus hijas Kendall y Kylie Jenner, tanto como el resto de la familia Kardashian, no apoyan su intento de convertirse en gobernadora y mucho menos participarán en la campaña, ya que están molestos porque nunca tomó en consideración los sentimientos de la familia.

Si bien ella sigue adelante con su campaña, incluso, ha reunido un equipo de destacados asesores republicanos para ayudar a liderar una campaña exitosa.

Las elecciones para gobernador de California se llevarán a cabo el 8 de noviembre de 2022 y ya hay 14 candidatos Republicanos en la contienda primaria, incluyendo ahora a Jenner.

Ahora, solo queda esperar y ver qué tan exitosa será la campaña de Caitlyn contra Gavin Newsom o si terminará como la carrera presidencial de su ex yerno, Kanye West.