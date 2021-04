Andy Ruiz: “Verán un Andy diferente, rápido, alguien que está más dedicado en este deporte”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El pugilista Andy Ruiz está listo para enfrentar a Chris Arreola este sábado 1 de mayo en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, y asegura que mostrará una nueva faceta arriba del cuadrilátero a sus 31 años de edad.

Después de estar sin combatir por más de un año los fanáticos de ‘The Destroyer’ volverán a disfrutar de él. Esta vez su rival Arreola, quien nació en California y tiene ascendencia mexicana como Ruiz.

“Verán un Andy diferente, rápido, alguien que está más dedicado en este deporte, no como antes que estaba bien gordo y no me importaba entrenar duro. Gracias a Dios estamos al cien por ciento, no aún donde quiero, pero no donde estaba antes”, dijo en ESPN.

La última imagen que se tiene de Ruiz es cuando perdió la revancha contra el británico Anthony Joshua. Cedió sus cinturones de peso pesado en diciembre de 2019, luego de haberlos conseguido en junio de ese mismo año con una sorprendente victoria contra el mismo rival.

“Cuando perdí los cinturones, me sentí mal, me sentí enojado conmigo mismo, me sentía vacío y ahora que tengo otra mentalidad, quiero lograr lo que logré aquel primero de junio”, agregó Ruiz.

Ruíz conoce bien a su rival de turno

Chris Arreola tiene 40 años de edad y una foja de 38 victorias (33 por nocaut), 6 derrotas y 1 empate. Por nacer en California, ambos tuvieron la oportunidad de conocerse desde hace muchos años y Ruíz lo recuerda con cariño.

“Esta pelea es algo que me motiva mucho porque yo lo conozco (a Arreola) desde los 16 años, sabía que un día iba a pelear contra él y ya va a llegar ese día el primero de mayo. Estamos enfocados y listos para lo que venga”, terminó.