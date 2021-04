¿Cuándo será el Amazon Prime Day 2021?

Uno de los eventos tecnológicos más esperados por aquellos que son fanáticos de realizar comprar por Internet, en particular de los usuarios de la plataforma de Amazon, es el llamado Amazon Prime Day, que son los días de rebajas de productos comercializados a través de este sitio web y que son exclusivos de sus usuarios Prime.

El Amazon Prime Day surgió en 2015 y desde entonces se convirtió en una de las fechas más esperadas por sus consumidores, quienes están dispuestos a pagar una membresía con tal de obtener grandes beneficios, entre ellos rebajas, envíos rápidos y gratuitos.

Y por su parte, Amazon usa el Prime Day no solo para ofrecer descuentos a sus clientes o socios, sino también para captar nuevos miembros, así como para lanzar y promocionar sus propios productos y servicios.

Sin duda, el Amazon Prime Day ha representado un incremento constante en las ventas tanto de vendedores externos como para la misma compañía. De hecho en 2019 el Prime Day se celebró durante 48 horas consecutivas, siendo el mayor evento de ventas en las historia de Amazon.

Pero las cosas cambiaron, de forma obligada, en el 2020 por motivos de la pandemia del coronavirus. Generalmente, el evento se celebra en pleno verano y el año pasado tuvo que posponerse en varias ocasiones para finalmente organizarlo en el mes de octubre.

Ahora que prácticamente estamos a mitad del año, muchos usuarios de Amazon se pregunta cuándo se celebrara el Prime Day de 2021. Algunos rumores indican que este se celebrará a mediados o finales de junio.

Sin embargo, una filtración reciente a Kiplinger sugiere que el Amazon Prime Day 2021 tendrá lugar el 12 y 13 de julio. Esto indicaría que el Prime Day 2021 volverá a su programación de verano, luego, después del retraso del año pasado hasta octubre debido a la pandemia de coronavirus.

Rumor has it, 2021 amazon's prime day will take place in June if you don't know what prime day is !!

it's amazon's way to offer black Friday's prices in the middle of the year. pic.twitter.com/PxPIKsKhgP

— Tech w/Yahia (@TechwYahia) April 21, 2021