El peinado de Adamari López marcó toda la diferencia, parece tener 20 años

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los ataques constantes hacía su físico no detuvieron a Adamari López y hoy por hoy se sigue esforzando no sólo por lucir más delgada y en forma, sino para estar saludable para ella misma, para su hija y familia junto a Toni Costa. Y aún cuando esta semana ha sido fuertemente señalada por el vestuario con el que se ha dejado ver en el programa Hoy Día, Adamari no decae y hoy vuelve a Telemundo con un look espectacular. A tal ha llegado la belleza con la que apareció que todos dicen que parece tener 20 años, y es que Adamari podrá tener 49 años de edad, casi 50, pero ciertamente no lo parece.

El peinado fue la clave. El cabello completamente alaciado con esos ganchos en los costados le dio a su apariencia todo un toque juvenil. El maquillaje también fue perfecto y aún cuando el traje no parece concordar con su apariencia, tampoco puede desestimarse. El color le favorece, el cuello es en V y el grueso cinturón a la cintura destaca su nueva delgadez.

Los fans están de acuerdo con su imagen, aunque siempre hay más de uno que no logra coincidir con el resto y destaca por sus palabras hirientes. “Bueno ha rebajado pero tampoco la peinen para que parezca niña, no lo es ya es de edad imagino 40, no entiendo porque tratan de a toda costa disminuir la edad”, comentó un seguidor del programa. Pero alguien más añadió: “Super hermosa parece una chica de 20 años”.

Como ya decíamos, no a todos les ha gustado: “Es guapa pero ese peinado que le hacen para que parezca niña no le favorece sus 50 años, los disimula pero jamás se vera como cuando tenia 15 años”. “Tú eres bella x dentro y fuera ..pero búscate a otra asesora de vestuario y peluquero, tu puedes verte más bella y elegante”, agregó alguien más.

El vestido de ayer, por ejemplo, tampoco gustó, pero si hay que destacar que sus zapatos de tacón rosa fueron un completo éxito.

En el mundo de la moda no todos son aciertos, porque en gustos se rompen géneros y nunca se puede complacer a la gente.

Justin Bieber va tras los pies de Victoria Beckham, quiere que se ponga unos crocs