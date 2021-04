¡Histórico! Por primera vez un árbitro transgénero dirigirá un partido en Europa

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Sagi Berman es un árbitro de fútbol israelí. Hace pocas jornadas dejó el miedo a un lado y anunció que se sometería a un cambio de sexo. Si bien es un proceso largo, la joven de 27 años de edad ya ha comenzado su cambio públicamente. Sagi Berman cambió su nombre a Sapir Berman y se convirtió en la primera árbitro transgénero de su país.

“Al final decidí salir, mostrar lo que soy. Primero por mi, para mi alma y, además, por mis familiares que no me verán más sufrir”, expresó Sapir en una entrevista que fue realizada por la agencia de noticias EFE.

We have a new Referee, Sapir Berman. The first Referee to be transgender❗

We are so proud 🇮🇱🏳️‍⚧️@UEFA @FIFAcom pic.twitter.com/qtAa9POOQA — ISRAEL FA (@ISRAELFA) April 27, 2021

Sapir confesó que tenía miedo de que la sociedad no la aceptara y la comenzara a discriminar una vez hiciera esto público. Esta fue la principal razón por la que la juez mantuvo esto oculto. Sin embargo, Berman agradeció el respaldo del presidente de la asociación de árbitros, Ronit Tirosh y al director general Yariv Teper.

Berman aseguró que mantuvo su verdadera identidad oculta durante mucho tiempo y reconoció que fue un hombre exitoso. “ En la familia veían a un hombre, pero cuando estaba sola era mujer (…) siempre me sentí en un cuerpo de mujer, desde joven. No sabía qué nombre darle, pero siempre tuve atracción por el otro lado”, expresó Sarpi.

👏 An inspirational story that highlights football's spirit of inclusiveness. Well done Sapir Berman, we're with you! https://t.co/EwndWGeSlk — UEFA (@UEFA) April 28, 2021

Ante este importante paso en su vida, Berman aseguró estar confiada de la decisión, pues considera que es la correcta. “Tengo un amplio apoyo detrás. Espero sinceramente que nuestra sociedad mejore y sea lo más inclusiva posible para todos los sectores”, sentenció la juez principal.

El próximo sábado, Sapir Berman impartirá justicia en la máxima categoría del fútbol israelí. La juez arbitrará el partido entre Hapoel Haifa y Beitar Jerusalén. “He llegado a la conclusión de que no puedo ocultarlo más. Ya no tengo miedo de las reacciones de las tribunas. Me He encontrado con sexistas, insultos y nunca les he dado importancia. Estoy fuerte frente a eso“, concluyó.