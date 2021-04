Horarios y canales para ver la pelea Andy Ruiz vs. Chris Arreola

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En el Dignity Health Sports Park de Carson, California, iniciará el nuevo camino al título por parte de Andy ‘The Destroyer’ Ruiz, cuando enfrente al experimentado de 40 años de edad Chris Arreola. Ambos nacidos en California y tienen ascendencia mexicana.

Para ver este pleito desde sus casas, en los Estados Unidos estará disponible para ver (PPV) Fox Sports y en México será trasmitido por TUDN y TV Azteca. Opciones para disfrutarla en norteamericana.

Para la gran mayoría de Latinoamérica se podrá apreciar a través de Canal Space, en Combate Space este sábado 1 de mayo.

En total serán siete peleas pautadas, incluida el plato fuerte: Ruiz – Arreola. Y la antecederá la pelea entre Erislandy Lara y Thomas Lamanna por el título mundial vacante de peso mediano de la AMB.

Andy Ruiz fue preparado por Eddy Reynoso y quedó satisfecho con los resultados: “Verán un Andy diferente, rápido, alguien que está más dedicado en este deporte, no como antes que estaba bien gordo y no me importaba entrenar duro. Gracias a Dios estamos al cien por ciento, no aún donde quiero, pero no donde estaba antes”.

Arreola peleó por última vez en agosto de 2019 (Ruiz en diciembre de 2019) contra Adam Kownacki y cayó por decisión unánime en Brooklyn. Su récord es de 38 victorias (33 por nocaut), 6 derrotas y 1 empate.

Estos son los horarios

España: 03:00 am (domingo 2 de mayo) / DAZN

Estados Unidos: 9:00 pm / FOX Sports

México: 9:00 pm / Canal Space / TUDN / TV Azteca

Colombia: 9:00 pm / Canal Space

Chile: 11:00 pm / Canal Space

Argentina: 11:00 pm / Canal Space

Perú: 9:00 pm / Canal Space

Cartelera completa

Andy Ruiz vs Chris Arreola / Peso pesado.

Erislandy Lara vs Thomas Lamanna / por el título mundial vacante de peso mediano de la AMB.

Sebastian Fundora vs Jorge Cota / Peso súper wélter.

Eduardo Ramírez vs Isaac Avelar / Por el título mundial interino de peso pluma de la AMB.

Omar Figueroa Jr vs Abel Ramos / Peso wélter.

Jesús Alejandro Ramos vs Javier Molina / Peso wélter.

Adrián Granados vs José Luis Sánchez / Peso wélter.