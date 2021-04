¡NFL de cabeza! Aaron Rodgers quiere irse de los Green Bay Packers

El vigente Jugador Más Valioso de la NFL, Aaron Rodgers, estaría dispuesto a cambiar de equipo este mismo verano tras 16 años defendiendo a los Green Bay Packers. Adam Schefter, periodista de ESPN, reportó la información.

“Aaron Rodgers está tan molesto con Green Bay Packers que le ha comentado a algunas personas dentro de la organización que no quiere volver al equipo“, comentó Schefter la tarde de este jueves.

Reigning MVP Aaron Rodgers is so disgruntled with the Green Bay Packers that he has told some within the organization that he does not want to return to the team, league and team sources told ESPN on Thursday.

More on NFL Live now….

— Adam Schefter (@AdamSchefter) April 29, 2021