A balazos terminó pelea familiar en legendario restaurante “Peter Luger” de Nueva York

Una disputa familiar dentro del legendario restaurante de carnes “Peter Luger” terminó anoche con dos comensales inocentes baleados en la sección al aire libre del establecimiento, en Williamsburg (Brooklyn, NYC).

El choque entre dos clientes en una gran mesa de 11 comensales estalló alrededor de las 9:45 p.m., incluso antes de que hubieran terminado de cenar en el famoso restaurante abierto en el año 1887, detallaron fuentes presenciales.

La pelea luego se extendió afuera, donde un joven de 24 años sacó un arma y comenzó a disparar hacia su rival. Pero en cambio, el pistolero alcanzó a dos hombres que no eran parte del grupo y comían en la sección al aire libre establecida por las restricciones del coronavirus.

La balacera provocó un caos entre clientes y personal corriendo y buscando refugio. Una víctima de 30 años recibió un balazo en el hombro. El otro hombre de 57 años fue impactado en el estómago. Ambos fueron llevados al Hospital Bellevue, en condición estable.

Alguien dentro del restaurante de carnes llamó al 911, y los oficiales que monitoreaban una manifestación anti-policías cercana respondieron rápidamente. NYPD arrestó al presunto tirador no identificado con la ayuda de su primo, quien lo identificó como sospechoso.

Los cargos contra el presunto pistolero estaban pendientes esta madrugada, acotó New York Post. El arma de fuego que supuestamente usó fue recuperada de un bote de basura alrededor de la cuadra, en South 10th Street, según fuentes policiales.

También anoche se vivió una tragedia en otro restaurante de NYC: una persona murió y al menos dos más resultaron heridas en Queens, cuando un automóvil chocó contra un restaurante latino extendido al aire libre por las restricciones del coronavirus.

Two men were shot at the famed Peter Luger Steak House in Brooklyn when a fight at an outdoor table turned bloody.

One of the brawlers ran off and returned with a gun.

“People hit the ground and were crawling on top of one another.”https://t.co/k1IXmSuVgE

— New York Daily News (@NYDailyNews) April 30, 2021