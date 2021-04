Antifa amenaza en video con matar a alcalde de Portland y seguir vandalismo si no renuncia al cargo

Las autoridades policiales en Portland y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmaron que investigan una amenaza de muerte en video por parte del grupo Antifa contra el alcalde de esa ciudad en Oregon, Ted Wheeler, que días antes prometió tomar la demarcación de vuelta de la “turba anarquista” en medio de protestas contra la brutalidad policial.

La amenaza consta en un video en Twitter publicado el miércoles en la noche que hasta la mañana de este viernes se encontraba disponible en la red social.

The Oregonian reportó primero el video en el que manifestantes del grupo anarquista además advierten que continuarán destruyendo propiedad y amotinados hasta que Wheeler renuncie el cargo. El video incluye la dirección de la residencia del funcionario.

“La sangre ya está en nuestra manos, Ted”, se le escucha decir al narrador del video que viste una máscara asociada al grupo “Anonymous” y cuya voz fue alterada.

“La próxima vez, te podría tocar a ti”, advierte la persona en la grabación.

Here is the disturbing death threat video being shared online by #antifa that caught the attention of the FBI. There is now an active @PortlandPolice investigation. I have censored the part that includes a home address of Mayor @tedwheeler. pic.twitter.com/VePw8zdjLt

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) April 30, 2021