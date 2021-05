Esta mujer causó polémica por explicar el motivo por el que no permite que su hija reciba besos de sus abuelos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En TikTok, una usuaria originaria de Australia llamada Brittany Baxter ha provocado un gran debate en las redes sociales sobre aquello que sí está permitido y lo que no pueden o no debieran a ser tus familiares, en específico los abuelos, con tus hijos.

Al inicio de su video, Brittany indicó que es madre de una niña de 2 años y que además, desde hace tiempo, tiene un pleito imposible de resolver con sus suegros, ya que considera ellos no saben respetar los límites físicos impuestos por ella y su nieta.

Baxter indicó que aunque ya había hablado del tema con sus suegros, al ignorarla, ella tuvo que tomar una drástica decisión: les prohibió a los abuelos acercarse demasiado o cruzar los espacios personales de su hija sin su consentimiento.

Esto quiere decir que los abuelos tienen prohibido besar o abrazar a su nieta si la madre no se los autoriza.

Según Brittany, a pesar de que su hija es muy pequeña de edad, se ha esforzado por enseñarle límites respecto a quién puede acercarse, darle un beso o tocarla, y le molesta que los abuelos se sientan “con el derecho de invadir su privacidad física”.

“Por favor, ¿podemos comenzar a normalizar el hecho de que los niños no tienen que besar y abrazar a los adultos? me parece j*didamente inútil cuando los adultos de la vida de mi hija dicen ‘Qué, ¿acaso debemos pedirle un abrazo y un beso?’, aunque les haya explicado mil veces. Y cuando ella dice que no, son como ‘Oh, ella no me quiere, mis sentimientos están tan heridos’, y luego proceden a traspasar sus límites corporales de todas maneras”, explicó esta madre.

Según Baxter, el cuerpo de su hija “no es para hacer que alguien se sienta más cómodo y amado”. Por lo tanto, dice que no es culpa de su hija, ni de ella misma, que generaciones anteriores “no se hayan tomado el tiempo de regular sus emociones y sensaciones” para así evitar la falta de consentimiento.

Por otra parte, la mujer comenta que ningún sentimiento de otra persona será más importante que el derecho de su hija a decidir sobre su propio cuerpo, y también aprovechó de decretar un par de cosas para el futuro.

“Estoy segura que no permitiré que mi hija crezca en un ambiente donde: 1. no sepa cómo decir que no y 2. no tenga las herramientas para saber que le están faltando el respeto. Abuelos y abuelas, hagan mejor las cosas“, sentenció Baxter.

La situación ha dividido posturas. Hay quienes consideran que la mujer está haciendo lo correcto mientras que otros piensan que actúa de forma exagerada.

