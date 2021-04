Sherlyn acusa a Suelta La Sopa: “Lo que están haciendo es violencia contra una mujer y contra la dignidad de mi hijo”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

“Queridos todos de Suelta La Sopa me están llegando ahorita muchos mensajes de que ya le andan buscando otro papá a mi hijo. ¡Híjole! Ya no sé si reír o llorar”, le dijo Sherlyn al programa de entretenimiento que transmite Telemundo. Y ha sido tajante al señalar al programa aseverando que su contenido, al menos en relación a ella no tiene fundamento. “Yo estoy muy ocupada haciendo mis trabajos finales porque estoy estudiando en la universidad porque hace muy bien estudiar y prepararse justamente para no llenar los programas de contenido que no tiene fundamento, que no tiene ninguna fuente confiable”, agregó la actriz.

Todo este escándalo es porque muchos quieren saber quién es el padre de su bebé, el pequeño André. Sherlyn reconocida actriz y cantante mexicana se ha molestado e incomodado con la cobertura que Suelta La Sopa le está dando a la paternidad de su hijo, sobre todo porque al parecer el programa ha insinuado que el ex presidente Enrique Peña Nieto podría ser el papá de su hijo, nacido a través de una inseminación artificial

“Ustedes siempre hablando de que no se debe violentar a las mujeres y muchos menos a los menores, queridos míos lo que están haciendo es violencia contra una mujer y lo más importante violencia contra la integridad y la dignidad de mi hijo“, aseveró Sherlyn. “Antes de llenar una nota hablando de un menor que es tan delicado, y que aparte está tan bien legislado en Estados Unidos para la protección de los menores, yo les recomendaría eso…”

La actriz no se ha quedado con nada y le exhorta incluso a buscar hablar de temas mejores. Concluye su mensaje de manera conciliadora, con un beso y diciendo que espera que todo esto cambie pronto y con esto se refiere a cuando dijo: “Hay tantas cosas buenas de las que se pueden hablar, que no entiendo cuál es el afán de seguir lastimándonos como género. Les mando un beso muy grande y ojalá que eso cambie muy pronto”.

