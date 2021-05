Adolescente latino acusado de balacera mortal en Nueva York

Denis Gutiérrez Marcos, adolescente de 18 años, fue arrestado en Hempstead (Long Island) como sospechoso del homicidio de Edwin Guerrero (22,) sucedido en septiembre pasado, informó la Policía del Condado Nassau.

Oficiales de policía de Hempstead Village respondieron a una llamada al 43 High Street la madrugada del 6 de septiembre de 2020 sobre un informe de personas baleadas desde un automóvil. Cuando llegaron, encontraron a dos hombre heridos, de 22 y 24 años.

Ambos jóvenes fueron llevados al hospital. El mayor de ellos no identificado sobrevivió, pero Guerrero murió. Casi ocho meses después, el jueves la policía arrestó a Gutiérrez en relación con el tiroteo y fue acusado de homicidio, intento de asesinato, asalto y uso criminal de un arma de fuego. También fue procesado por al menos dos incidentes previos con pistolas, informó Patch.com.

A 22-year-old man was killed last year in a drive-by shooting, and another was injured. Police arrested 18-year-old Denis Gutierrez-Marcos. https://t.co/lXXxrj5NCN

— Rville Centre Patch (@RockCentrePatch) April 30, 2021