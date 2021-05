¿Chelsea FC o Real Madrid? Mourinho se debate entre dos de sus ex equipos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Esta semana se definirán los dos finalistas de la UEFA Champions League y José Mourinho tiene el corazón dividido porque dos de sus ex equipos se disputan un boleto. Chelsea FC recibirá el miércoles al Real Madrid en Stamford Bridge y tendrá una mínima ventaja por marcar de visitante.

Pero, ¿con cuál de los dos estará Mourinho? No fue sencilla su respuesta, pero The Special One salió con clase a la interrogante surgida en la entrevista con The Times.

“Tengo un gran respeto por los clubes donde he trabajado antes. Si uno de mis anteriores clubes juega, normalmente iré con ellos porque tengo conexiones con gente y con los aficionados. Si el Real Madrid jugara contra un equipo que no significa nada, ¿quién querría que ganara? El Real Madrid. ¿Pero qué pasa si juega contra el Chelsea, como en las semifinales de este año? Iría con mis amigos”, declaró el portugués.

Y terminó su argumento con algo más de claridad: “¿Está la misma gente que cuando estuve yo? ¿El mismo presidente? ¿El mismo propietario? Si algún día tuviera que ir a Italia a entrenar a un rival del Inter, no me lo pensaría dos veces. Tengo esa manera profesional de mirar las cosas y me siento bien”.

Será analista en la Eurocopa

Probó y le gustó, a José Mourinho le entretiene ser analista de fútbol para canales televisivos y ahora que está sin trabajo en los banquillos le surgió una oferta irresistible. Mientras eso pasa, se disfruta su día a día.

“Estoy haciendo vida normal. Me siento fresco y calmado. Voy a esperar para volver al fútbol, quizás la próxima temporada sea prematuro. Tengo que esperar no sólo al club idóneo sino a la cultura ideal”, aclaró.

Sobre su manera de analizar el fútbol, explicó que tiene dos perspectivas y eso lo hace diferente a los demás.

“Disfruto siendo analista en medios de comunicación porque siento que puedo marcar la diferencia. Yo no quiero audiencias, no es mi trabajo, otros necesitan ir en alguna dirección o ser extremos y agresivos para hacerse un nombre”, dijo el portugués ganador de la Champions. Yo voy con dos perspectivas. La primera, por mí mismo, ya que no estoy trabajando, estoy de vacaciones y conozco gente. La segunda parte es para hacer un servicio al fútbol, digo lo que veo sin tener agenda”.

Lee también: Messi sorprendió al mundo con un mensaje contundente