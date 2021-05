“Creo que me rompiste el cuello”, hombre de origen latino denuncia brutalidad policiaca durante arresto

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

“Creo que me rompiste el cuello“, fue el desesperado llamado de un hombre de origen latino identificado como Gary Berger quien denunció haber sido víctima de brutalidad policiaca en el condado de Montgomery en Texas, razón por la cual ahora está pidiendo una investigación de derechos civiles luego de que un agente le rompiera el cuello tras una parada de tránsito.

Los hechos ocurrieron el 19 de enero de 2021 en el vecindario Pinehurst cuando Gary Berger de 40 años estaba en su conduciendo en su motocicleta a casa después de visitar a su hermano y uno de los neumáticos se hundió en la carretera y se zafó de su moto cerca de Magnolia.

⚠️GRAPHIC: Police in Montgomery County, Texas, break Latino man’s neck during traffic stop pic.twitter.com/mGRIFKIzm5 — Marjorie Gaylor Queen (@Tim_Tweeted) May 1, 2021

El video de la cámara del tablero del oficial muestra que había estado siguiendo a Berger con luces y sirenas, pero Berger dijo que no escuchó debido sonido de su motocicleta y que no vio las luces porque no tenía espejos retrovisores “encendidos”.

En tanto, las escenas de la cámara corporal muestran que dentro de los primeros 45 segundos de la parada, el oficial disparó su táser sobre Berger, quien cayó al suelo.

En el video de 16 minutos, Berger permaneció en el suelo, con las manos detrás de la espalda, durante 10 minutos antes de ser levantado por los oficiales.

El video de la cámara corporal del mismo agente muestra que cuatro diputados más llegan mientras esposan a Berger y colocan una rodilla en su cuello dos veces distintas, una antes de que se rompa el cuello y una segunda después de que Berger comienza a quejarse de que su cuello está roto.

Alrededor del minuto 11, el video muestra que los agentes levantan a Berger del suelo y parecen llevarlo hacia una patrulla, pero aparentemente Berger golpea el suelo y el video de la cámara del cuerpo se pone en negros.

“Creo que me rompiste el cuello”, le dijo el hombre de origen latino. “Sólo relájate”, se oye responder a un oficial.

Durante una conferencia de prensa con su abogado, Berger llegó en una silla de ruedas mientras continúa recuperándose de una cirugía de columna de emergencia de ocho horas desde la noche de su arresto.

“Las acciones de estos oficiales no fueron decisiones de fracción de segundo que tuvieran que tomarse en una situación tensa, amenazante o que evolucionaba rápidamente. Ocurrieron en un hecho controlado donde los oficiales tuvieron la oportunidad de hacer un mejor trabajo y utilizar su entrenamiento en una manera más efectiva”, dijo Alberto Ruiz, abogado defensor latino penal de Berger, informó la cadena ABC.

“Como pensaron que escupía o dijeron que escupía, todos me levantaron y trataron de tirar de mí en todas direcciones, y luego golpearon mi cabeza contra el suelo o un objeto. No lo sé. Estaba oscuro, pero sentí que se me rompía el cuello cuando hicieron eso “, explicó Berger durante la conferencia de prensa.

Después de su cirugía, Berger fue fichado y acusado de evadir el arresto y acosar a las fuerzas del orden.

Su abogado dice que la fianza se fijó originalmente en $300,000 dólares.

Está bajo arresto domiciliario y debe usar un monitor de tobillo como parte de las condiciones de su fianza.

Ruiz calificó como un insulto a lo que le hicieron y dijo: “Gary es víctima de la brutalidad policial. El mismo tipo de violencia contra los ciudadanos que vemos casi a diario en los titulares de todo el país”.

Ante ello, Ruiz dijo que prepararán una demanda de derechos civiles y presentarán una demanda federal.

En tanto, Berger se encuentra actualmente en libertad condicional por una condena por homicidio involuntario ocurrida en Ohio según la televisora.

