Niño de 6 años baleado en el pecho; tres adolescentes detenidos en Nueva York

Tres adolescentes fueron arrestados luego de que un niño de 6 años fuese hospitalizado gravemente en Yonkers (NY), al ser alcanzado por una bala perdida cuando estaba abriendo la puerta de su casa a un pariente que llegaba.

El menor fue baleado en el pecho en Ash Street el jueves cerca de las 6 p.m. La policía dijo que el disparo fue realizado por uno de dos presuntos pistoleros masculinos de 15 y 17 años, quienes supuestamente disparaban a dos objetivos previstos que acababan de salir de un taxi y alcanzaron al niño por error.

Los presuntos tiradores y su cómplice también masculino de 16 años huyeron de la escena, pero fueron arrestados poco después, informó la policía local. El niño se encontraba en condición estable ayer viernes.

Los dos presuntos pistoleros enfrentan cargos de intento de asesinato y agresión. Fueron enviados a detención juvenil en su lectura de cargos ayer. El tercer adolescente está acusado de obstaculizar el procesamiento y por posesión criminal de un arma de fuego. Fue entregado a sus padres en su comparecencia, acotó New York Post.

“Me alarmó escuchar la noticia de que un niño de 6 años recibió un disparo en Yonkers, y me molestó saber que fue el resultado de los intercambios de disparos entre adolescentes”, escribió en Twitter el congresista (D-NY) Jamaal Bowman.

— Congressman Jamaal Bowman (@RepBowman) April 30, 2021