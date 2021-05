Policía de Puerto Rico pide a boxeador Félix Verdejo que coopere con pesquisa de joven desaparecida con la que mantenía relación

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, le pidió este sábado al boxeador olímpico boricua Félix “Diamante” Verdejo que coopere con las autoridades en la investigación por la desaparición de la joven Keishla Marlen Rodríguez Ortiz, con quien supuestamente mantenía una relación extramarital y quien estaría embarazada.

“Le pido a Félix Verdejo por estos medios, necesitamos que cooperes con la investigación. Basado en que usted es una persona que conoce a esta joven desde hace 11 o 12 años, y toda información que Félix Verdejo, y aquellos familiares de Félix Verdejo puedan dar para lograr encontrar el paradero de esta joven, se lo pedimos…”, emplazó el jefe de la Uniformada en una conferencia de prensa esta mañana.

A preguntas de periodistas sobre si el púgil que representó a Puerto Rico en las Olimpiadas del 2012 en Londres se encuentra reacio a cooperar con la pesquisa criminal, López Figueroa respondió: “En la tarde de ayer cuando vino, no quiso abundar sobre nada, y no es que estemos dirigidos hacia él. Es que tenemos conocimiento que él tuvo una relación con ella en un momento dado, cuando eran incluso jóvenes, y eso es lo que queremos, que nos den alguna información que nos pueda llevar con quien esta joven se pudo haber visto…que él conozca algún detalle que, posiblemente, la Policía no tenga para ayudar en la investigación y dar con el paradero de esta joven”, insistió el Comisionado.

Al momento, Verdejo, el campeón peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), es persona de interés en el caso. Por recomendación de los abogados, el deportista de 27 años ha mantenido silencio ante los investigadores.



La propia esposa de Verdejo con quien procreó una niña, Eliz Marie Santiago Sierra -que fue entrevistada por autoridades policiales en la isla caribeña por segunda vez este viernes- confirmó la relación entre ambos, según el reporte del medio local El Vocero.

El capitán Luis Díaz declaró que Santiago Sierra fue entrevistada ayer nuevamente por agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y la joven indicó básicamente lo mismo que había manifestado el día antes.

“Fuimos a su casa ayer. Le hicimos las preguntas de rigor sobre si ella conocía lo que estaba pasando”, reveló Díaz este viernes. El capitán agregó, que en el segundo encuentro, la esposa de Verdejo no aportó mucha información. “Nos dijo prácticamente lo mismo de ayer”, sostuvo.

Esposa de Verdejo quería separarse de él

“Ella nos dijo que le dijo a su esposo que no quería volver con él, que vio los textos de él y Keishla, que ella sabía de esta relación. Ella misma lo dijo espontáneamente”, continuó Díaz.

Según la versión de Keila Ortiz Rivera, madre de la joven de la desaparecida, la última vez que habló con su hija fue temprano en la mañana del jueves antes de que se le perdiera el rastro.

Madre de Keishla alega que Verdejo le pidió que se sometiera a un aborto

“Nosotras hablamos en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche…siempre estamos en comunicación. Nosotras hablamos a las 7 de la mañana, y ella me dijo, ‘mami, Félix viene a ver la prueba de embarazo, pero la de sangre’, y yo le dije, ‘chica, ten cuidado’. ¿Por qué le dije ten cuidado? Pues, porque él ya la había amenazado de que no tuviera el bebé, que se haga un aborto, que él tiene su familia, que él es boxeador, figura pública…Yo estoy en mi trabajo en Orlando, y como a las 9:30 y 20, me llama mi otra nena…’mami’, y yo, ‘¿qué?’, ‘Marlen no está en el trabajo, me llamó el jefe'”, insistió Ortiz Rivera en entrevista con Primera Hora desde el residencial Villa Esperanza, en Caimito.



Ortiz Rivera, que este sábado sería entrevistada por investigadores en el Cuartel General de la Policía en San Juan Puerto Rico en relación con el caso, manifestó que lo anterior le estuvo muy raro ya que la joven es muy disciplinada con su trabajo de “grooming” de animales.

De acuerdo con la versión de la mujer, su hija y ella llamaron a Verdejo para preguntarle dónde estaba Keishla y este le dijo que no sabía.

“‘Ya me estás mintiendo, ese es el primer embuste, porque ella habló conmigo orita y me dijo que tú ibas para la casa de ella cuanto tú terminaras de hacer ejercicio'”, le habría respondido Ortiz Rivera al boxeador.

Keishla desapareció el jueves en la mañana.

El vehículo que conducía al momento de perdérsele el rastro fue ubicado en un terreno del sector Pueblo Indio en el barrio La Central en Canóvanas, municipio aledaño al río Grande de Loíza.

En el interior del vehículo Kia Forte encontraron la cartera de la joven de 27 años sin identificaciones personales.

En su interior habían cuatro dólares, un iPad, una caja de iPhone vacía, cosméticos y una bolsa con productos de aseo personal como pasta de dientes. Pero ni rastro de Keishla.