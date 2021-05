Nuevo testimonio sobre supuesto abuso de Raúl de Molina. Graciela Beltrán: “No me gusta que me exhiban mis partes íntimas”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Raúl de Molina, conductor de El Gordo y La Flaca, continúa en el ojo del huracán y sigue sumando acusaciones de supuestas víctimas de abuso. La cantante Graciela Beltrán dijo: “… En su momento yo le reclamé. No me gusta que me estén exhibiendo mis partes íntimas, ni tampoco que me estén tocando mi cuerpo o pegándome a un hombre cuando ni siquiera me pide mi permiso ¿no? No sé, yo me siento muy incómoda y nadie tiene derecho de hacer eso”, aseguró de manera exclusiva al programa de farándula Chisme En Vivo.

Sin embargo, la propia cantante dijo que ella no duda que “El Gordo” sí quería hacer las pases en ese momento, pues según ella y los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain no es la primera vez que el prestigioso conductor le habría hecho “bromas pesadas” a la mexicana. Pero en el video que se ha hecho viral en los últimos días y se puede ver la cara de molestia de la cantante. Raúl la fue a saludar y la cargó, el micrófono que llevaba en la mano se le dejó a una mujer y levantó a Graciela quien colocó su mano detrás de su falda por miedo a que se viera algo de más. Ella le fue a lanzar una bofetada, pero no alcanzó a dársela sino el brazo.

La artista asegura que estaba fúrica y también resaltó que este tipo de equivocaciones quedan en el internet y después se hacen burlas, memes, etc. Después de eso, el presentador estrella de Univision se ha mantenido al margen de hacer chistes pesados con o sobre la cantante. Ella cree, tal como dijo al programa Chisme En Vivo, que producción le habría girado instrucciones o posibles sugerencias de no hacer bromas respecto a ella en particular por: ” Ya saber que ella es así… “. Aseguró que tal cual fue el día que asistió a “El Gordo y La Flaca” para despedirse de “Mira Quién Baila”.

De Lili Estefan aseguró que no tiene nada que decir, que siempre ha sido muy correcta y muy amable. Pero que “El Gordo” siempre se sale de lugar y que ella tiene mucho pudor, que si quiere arreglar las cosas que le hable: “… Nos podemos tomar un cafecito platicar y todo bien…”.

También aseguró que le hubiese gustado una disculpa sincera y no “Una burla ahí con su risita…”. Confirmó a su vez que no se siente traumada, ni frustrada y que para ella eso ya pasó. En cuanto al movimiento Me Too dijo a las víctimas: “Que no se deben callar, que no tengan miedo sobre todo si hay amenazas… -Yo he estado muy cerca de personas que han sufrido de eso y me he dado cuenta que tienen hablarlo porque si no eso se les queda ahí-…”, dijo refiriéndose a las mujeres que han alzado su voz a través de dicho movimiento.

Recordemos que hace unas semanas la cantante y actriz Lucía Méndez dijo al mismo show de televisión que en algún momento Raúl de Molina también la fue a saludar y supuestamente este le tocó “las pompas”. Pero que después y fuera del aire le señaló la incomodidad que sintió cuando eso sucedió y también confirmó que “El Gordo” le pidió disculpas de manera inmediata.