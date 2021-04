Lucía Méndez asegura que ‘El Gordo’ Raúl de Molina le agarró el trasero

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ahora que han salido a relucir varios abusos de índole sexual en la industria del entretenimiento, la gran mayoría de ellos dados a conocer por los conductores de ‘Chisme No Like‘, Javier Ceriani y Elisa Beristain, ahora lanzaron una bomba que pocos esperaban. La reconocida actriz y cantante mexicana Lucía Méndez aseguró que el conductor de ‘El Gordo y La Flaca‘, Raúl de Molina, le tocó ‘Las Pompas’.

Resulta que los periodistas llamaron a Méndez por teléfono y le preguntaron por esto. Afirmó que un día asistió en calidad de invitada al programa de farándula de Univision hace algunos años y, cuando fue a saludar a ‘El Gordo‘, este la abrazó pero la agarró por el trasero. La artista dijo que, al momento no comentó nada pero que después y fuera del aire, le dijo: ‘Oye Gordo, ¿qué te pasa, qué onda?’…. ¿Por qué tan mandado, qué onda? No ando en esa’. Aseguró que de inmediato Raúl de Molina le pidió perdón y que le dijo que era una broma. Ella le respondió: ‘No Gordo es que yo no me ando así contigo’.

Dijo también que tiene ya mucho tiempo que no lo ve, pero confirmó que efectivamente a ella este hecho le generó mucha molestia. La presentadora Elisa Beristain le preguntó por su opinión sobre estos rumores que han salido a relucir del conductor, el cual tiene una trayectoria de más de 20 años en los medios de comunicación: ‘Pues muy mal, Elisa… No es un bueno momento para él, ni para mí. No he seguido todo esto que me estás diciendo, pero caray está tremenda la situación’, aseguró Méndez.

Por otro lado en el programa de farándula ‘Chisme No Like’ hablaron de otras famosas que pasaron por el programa de ‘El Gordo y La Flaca’ como Maripily Rivera, a quien además también tuvieron vía telefónica. La modelo boricua dijo que ‘La verdad no recordaba esta situación y que se acababa de enterar que eso salió en la prensa hace tiempo’. Sin embargo, la cantante Virggi López aseguró hace unos días al mismo programa que Raúl la tocó indebidamente en el jacuzzi durante una entrevista en el show de Univision.

Ir al minuto 57:50.

Lo cierto es que, Raúl de Molina está en el ojo del huracán y habrá que esperar a ver si alguna de estas víctimas toman alguna medida legal o si simplemente, esto se queda en un momento desagradable vivido por ellas y ya. Otra posibilidad latente es que el propio conductor pudiese también tomar mismas medidas legales, pero en contra de estas declaraciones y personas.

Mientras, Elisa y Javier siguen alzando su voz a favor del ‘Me Too Latino’ y aseguraron que continuarán adelante con sus investigaciones en este sentido. Así que continuarán alentando a las víctimas a no tener miedo y denunciar a sus supuestos agresores confiando en que, así como ellos, otros medios también les brindarán apoyo.

Sigue leyendo:

Kim Kardashian enloquece al descubrir su inesperada conexión con la serie ‘Bridgerton’

Chiquis Rivera presume los piernones con pantimedias y vestido ultra corto en Instagram

La tanga de Kourtney Kardashian fue publicada en Instagram por su propio novio, Travis Barker