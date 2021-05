Dominicano Yermín Mercedes fue elegido Novato del Mes en la MLB

‘El Yerminator está haciendo historia‘. Así publicó Chicago White Sox que Yermín Mercedes había sido electo como el Novato del Mes en la Liga Americana. Es la primera distinción mensual obtenida por el fenómeno que ha hecho de esta novel campaña un disfrute. Ya había ganado un premio a Jugador de la Semana, y su constancia lo ha llevado a tener un excelente primer mes en la MLB.

The Yermínator is making history!

Yermín Mercedes has been named American League Rookie of the Month, his first career monthly honor. pic.twitter.com/8LEUxoLPcJ

— Chicago White Sox (@whitesox) May 3, 2021