“Fue con odio”: una madre hispana presenció la sádica paliza que una directora dio a su hija

“Realmente le dio con mucho odio”, dijo enjugada en lágrimas una madre hispana que fue testigo de cómo golpearon repetidamente a su hija con una tabla de madera.

Las indignantes imágenes de la directora de una escuela en el condado de Hendry en Florida, recorren la red de forma viral y podrían desencadenar en una causa penal.

Melissa Carter golpeó con inusitada violencia a la pequeña ante los ojos de su madre. El pretexto era que la niña había dañado una computadora y el monto ascendía a $50 dólares.

“Con el odio que le dio a mi hija, fue un odio con el que yo nunca le había dado. Realmente fue mucho odio”, dijo a WINK News, las madre de familia, que prefirió conservar el anonimato.

La madre fue llamada a la escuela para pagar la multa y debido a que no habla bien inglés, no entendió lo que advertía el citatorio.

“Si yo lo hubiera hecho con mi propia mano, a mí me hubiera ido mal. Yo estaría en la cárcel”, expresó la mujer, que no hizo nada en ese momento por temor a que su estatus migratorio le generara problemas.

La hispana entró a un cuarto y logró gravar la agresión con su teléfono celular escondido entre su bolsa.

“Ya la tenían ahí (en el cuarto), la directora empezó a gritar”, recordó la mujer que es inmigrante indocumentada.

“‘No hay cámaras, ¿qué estamos haciendo aquí mi hija y yo, cómo compruebo?'”, se preguntó antes de que se desencadenara el episodio de violencia.

The Clewiston Police Department told WINK News they are now investigating a case of Central Elementary School Principal Melissa Carter paddling a student in front of their mother. The mother recorded the paddling// https://t.co/bwlT31Meaj

— WINK News (@winknews) April 30, 2021