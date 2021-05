Acusó a una pareja hispana de acoso contra su familia; mintió y ahora podría terminar en prisión

Una joven madre de California llamada Katie Sorensen contaba con miles de seguidores en Instagram y cobró mayor notoriedad luego de que en dicha red social publicara 2 videos en donde narra cómo supuestamente en diciembre pasado, ella y su familia habría sido acosada por una pareja hispana, la cual tendría en mente secuestrar a sus hijos.

Sorensen, quien radica en Sonoma, localidad que se encuentra a unas 63 millas de Sacramento, publicó en Instagram 2 videos que en conjunto sumaron casi 5 millones de vistas y en los cuales contó el “momento de horror” que vivió cuando a finales de año visitó una tienda de decoración Michael’s, en la ciudad de Petaluma, en San Francisco.

Según la madre, fue ahí cuando ella y su familia fueron abordados por una pareja de hispanos, quienes supuestamente intentaron secuestrar a sus niños de 4 y un año.

“Mis hijos fueron el objetivo de un intento de secuestro, lo cual es algo tan extraño de decir pero sucedió y quiero compartir esa historia con ustedes”, afirmó Sorensen en uno de los videos que grabó con su celular y que subió a Instagram, cuya cuenta ahora es privada.

Katie Sorensen says strangers tried to kidnap her kids outside the Petaluma @MichaelsStores after following them around inside. Her @instagram video (partial here) has hit 2M views. @petaluma_police investigating. She & @PollyDad speak out to @KTVU 5:15, 6:15, 7:30 p.m. pic.twitter.com/cG0wnm2JgQ

— Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) December 15, 2020