Demandan a 88 caseros por discriminación con vales de la “Sección 8” en Nueva York

Una demanda presentada en un tribunal federal de Manhattan por el grupo de defensa “Housing Rights Initiative” acusa a 88 empresas de corretaje y propietarios en la ciudad de Nueva York por supuestamente discriminar a las personas con vales de la “Sección 8”.

La demanda consignada el lunes hace referencia a varias conversaciones grabadas por investigadores que se hicieron pasar por posibles inquilinos que detallan los desafíos que enfrentan quienes utilizan vales de vivienda federales, informó The New York Times.

Las empresas nombradas en la demanda incluyen pequeños propietarios y corredores, así como empresas nacionales más grandes como Compass, Corcoran Group y una oficina de franquicia de Century 21 en Manhattan.

En respuesta, un portavoz del Grupo Corcoran dijo que la compañía estaba comprometida con “defender los principios de la Ley de Vivienda Justa”, refiriéndose a la ley federal de 1968. Un portavoz de la oficina corporativa de Century 21 se negó a discutir el caso, pero dijo que la compañía no tolera ninguna discriminación. Compass no respondió a una solicitud de comentarios, acotó Associated Press.

El grupo de vigilancia Housing Rights Initiative encabezó la investigación, que tuvo lugar durante el año pasado e involucró cientos de llamadas telefónicas a corredores y propietarios sobre apartamentos encontrados en el portal StreetEasy.

Las unidades habrían sido asequibles para inquilinos que recibieran asistencia federal, pero en casi la mitad de los casos, cuando los investigadores encubiertos mencionaron el uso de vales de vivienda, los corredores se negaron a alquilarles. Las conversaciones terminaron abruptamente: algunos corredores simplemente colgaban cuando se nombraban los cupones, afirma la demanda.

La “Sección 8” es un programa federal que proporciona un cheque de alquiler garantizado para quienes lo necesiten. Desde 2008 ha sido ilegal discriminar contra la fuente de ingresos de un posible inquilino en un edificio con seis o más unidades. A partir del 15 de febrero, las protecciones de la fuente de ingresos se ampliaron para cubrir apartamentos en edificios de cualquier tamaño. También es ilegal que los propietarios o corredores expresen su preferencia por los titulares de vales o publiquen cualquier cosa que indique que se negarían a aceptar inquilinos que reciban asistencia para la vivienda, resumió el portal Brick Underground.