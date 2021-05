Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Carolina Sandoval entrará pronto al quirófano para reducirse los senos… De aquella primera cita que hizo con el cirujano plástico Daniel Careaga hace cerca de un mes, le llegó la segunda y hoy, con su batita, se entregó al doctor.

Aconsejada por su gran amigo Pablo Herde, quien trabaja en el equipo del prestigioso cirujano, Carolina volvió para evacuar alguna dudas, la más importante para ella: la cicatriz.

“Estoy frekeada con la cicatriz… La primera vez que me puse implante fue para tener senos grandotes, o más de lo que tenía, en el primer día que vine con el doctor tengo varias ideas en la cabeza, y se las quiero preguntar”, dijo Carolina en un video que compartió en sus redes sociales.

¿Cuál era la idea de Sandoval? Ella quería saber si cambia los actuales implantes por unos más pequeño, y utiliza la cicatriz anterior, puede evitar tener una nueva.

“Cuando quieren hacerse una cirugía tienen que recurrir al cirujano todas las veces que quieran antes de la operación, porque no te puedes meter al quirófano con dudas… Esto de tener esta talla de busto tan grande, que no está acorde con mi tamaño en efecto sí no quiero. Que no me gusta la cicatriz que he visto, que creo que te quitan el pezón y te hacen una forma de T, le vengo a preguntar al doctor si me quita mis implantes y me ponen unos más pequeños y lo hace por la misma cicatriz”, explicaba a cámara en el consultorio a donde fue acompañada por su madre.

Lo cierto es que el doctor Careaga le explicó que la cicatriz la tendrá porque es la única manera de dejar el seno con una bonita forma natural, pero que ella no debía preocuparse, pues tenía una excelente cicatrización.

A Carolina se la veía un poco ansiosa y nerviosa con ese específico tema, no tan asustada como el día que quedó atrapada en la carretera con su familia en la nieve, pero sí bastante preocupada.

“La ansiedad me pone mal, me quiero quitar el tema de ser voluptuosa… Yo no he venido a sacarme grasa en otra parte del cuerpo, quiero levantar y reducir, al principio vine para preguntar si extraía los implantes y tenía un seno sin implantes”, confesó Carolina.

Lo cierto es que, aunque aun no ha revelado la fecha, es muy posible que pronto veamos ‘El Almuerzo con Caro’ o ‘El Trasnocho’, dentro del quirófano… ¿Será que se anima a compartir la cirugía en vivo?

MIRA AQUÍ LA CONSULTA COMPLETA DE CAROLINA SANDOVAL CON EL CIRUJANO: