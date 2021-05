Cuánto dinero le podría tocar a la esposa de Bill Gates en su divorcio

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A pesar de tener un matrimonio de 27 años, la pareja de multimillonarios, Bill y Melinda Gates, anunciaron este lunes que divorciaran. Cada uno dio este anuncio por separado a través de sus cuentas de Twitter.

Aunque no se especificaron las causas del divorcio, la pareja dijo que su matrimonio está irremediablemente roto. Cabe señalar que Bill y Melinda seguirán siendo copresidentes de la Fundación Bill y Melinda Gates, y continuarán trabajando juntos para establecer la dirección de la organización, según dijo un portavoz, de acuerdo con Forbes.

Por el momento, no está claro cómo la pareja dividirá sus activos o si firmaron un acuerdo prenupcial, pero debido al tamaño de la fortuna de Bill Gates, la división probablemente será uno de los acuerdos de divorcio más grandes de la historia.

Bill Gates, quien en 1975 cofundó Microsoft, tiene una fortuna de $130,500 millones de dólares, lo que lo convierte en la cuarta persona más rica del mundo actualmente.

En 1995, justo un año después de casarse con Melinda, Bill Gates se convirtió por primera vez en la persona más rica del mundo al alcanzar una fortuna de $12,900 millones de dólares.

Según la petición de divorcio, Bill y Melinda ya viven separados.

Bill y Melinda y le pidieron al tribunal que dividiera sus activos según los términos del contrato de separación, pero no se revelaron los detalles de dicho contrato. La presentación de divorcio no menciona un acuerdo prenupcial, pero eso no significa que no tengan uno, ya que no están obligados a revelar todo lo que figura en la presentación.

Cabe destacar que el estado de Washington, donde reside la familia Gates, es un estado de propiedad comunitaria. Eso significa que todos los activos adquiridos por cualquiera de las partes durante un matrimonio se consideran comunales y, por lo general, el dinero y propiedades se dividen en partes iguales durante el divorcio en ausencia de un acuerdo prenupcial.

Aunque en Washington, las parejas pueden acordar dividir sus activos de una manera que sea justa y equitativa, lo que puede resultar en acuerdos que no son necesariamente 50/50.

Si Bill y Melinda decidieran dividir la fortuna en partes iguales, Melinda tendría una fortuna de $65,250 millones de dólares.

