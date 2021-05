Geraldine Bazán denuncia acoso del programa ‘Suelta la Sopa’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Geraldine Bazán explotó en contra del programa ‘Suelta la Sopa’ de Telemundo debido a que sus reporteros la molestan constantemente.

“Yo le pido a ‘Suelta la Sopa’ que deje el acoso conmigo. Se lo pido por favor a su productora, a sus conductores”, manifestó la actriz mexicana ante los medios de comunicación en un evento de caridad que ella organizó.

Bazán también destacó la importancia de la prensa en la carrera de los artistas, pero puntualizó que ese medio estadounidense se ha sobrepasado.

“Yo sé que he dicho que la prensa y el artista es una sinergia, pero cuando hay acoso personal y cuando se nota que es con saña y con dolo, con ‘Suelta la Sopa’ ya es así”, mencionó.

¡Geraldine Bazán no quiere guardar más silencio y denuncia acoso por parte de un programa de televisión! Le pidió a su productor y conductores que dejen de hablar de ella. #PájarosEnElAlambre🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/6IUvUEwVwx — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 3, 2021

La exesposa de Gabriel Soto continuó mencionando que en varias ocasiones ha sido víctima de acoso por parte del show de espectáculos: “Sé que voy a perder mucho en mi carrera si no me mencionan en ‘Suelta La Sopa’, pero no me importa. Ni modo, lo voy a tener que sufrir y pasar, pero sí quiero denunciar acoso de este medio porque no puede ser que siempre sea lo mismo”.

Cabe mencionar que la famosa actriz se mostró visiblemente molesta hablando de cómo se sentía con respecto al programa, asegurando que no lo decía en general por los medios de comunicación, pero aun así prefería que se dejara de hablar de ella y perder algo de relevancia que simplemente seguir soportando lo que se dice sobre ella en este programa.

Por otra parte, esta declaración de Geraldine fue transmitida en el programa y cada uno de los conductores respondieron de acuerdo a sus puntos de vista diciendo que solo cumplían con su deber debido a que sus fans desean saber todo sobre su vida personal y carrera.

“Geraldine, creo que nosotros como programa, como cualquier otro, hacemos preguntas que de repente no son las más lindas; pero hay preguntas que tenemos que hacer para tus fanáticos, que son los interesados acerca de tu vida; y espero que de verdad no sea cierto que ella se sienta acosada por nosotros”, compartió el conductor Jorge Bernal.

Finalmente, el más contundente fue Juan Manuel Cortés, director de contenido, asegurando que en realidad ellos siempre son muy respetuosos y le molestó que la famosa usara la palabra ‘acoso’ para referirse al medio.