Top Rank no rescindirá aún el contrato de Félix Verdejo, púgil puertorriqueño acusado de asesinato

Bob Arum, promotor y presidente de la empresa de boxeo Top Rank, señaló en una entrevista con El Nuevo Día que su promoción no romperá el contrato con Félix Verdejo, púgil puertorriqueño que fue acusado de robo, secuestro y asesinato por el FBI, y que se encuentra detenido.

“Lo que ocurrió fue una tragedia. En cuanto a quién es el responsable, eso será determinado en una corte, no un promotor“, comentó Arum. Por ende, la empresa Top Rank lo mantendrá en sus filas hasta que el jurado dictamine una sentencia. No obstante, sí retiraron su imagen de la página web de la empresa y sus materiales de promoción fueron sacados del mercado.

Top Rank has scrubbed Felix Verdejo off their website and all promotional materials. They are in process of terminating his contract and have made a statement sending prayers to Ms. Ortiz's family https://t.co/b7AHIoEqp4

— Robert Littal BSO (@BSO) May 3, 2021